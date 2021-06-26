Eski eşler Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser tatile çıktı

Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, tatil için Bodrum’u seçenlerdendi. Oyuncu, geçtiğimiz yıl boşandığı Mustafa Can Keser ile Türkbükü Mavi Otel’de bir araya geldi. İkili, kızları Zehra ve Zeynep Nisa ile tüm gün denizde vakit geçirdi.







Damla Ersubaşı görüntülendiği fark edince gazetecilere şu açıklamayı yaptı: “Arkadaşlar biz barışmadık. Her zamanki gibi çocuklarımız için bir araya geldik.”

Oyuncu, daha önce de tekrar barışma iddialarını yalanlayarak “Hayır, öyle bir durum yok” demişti.

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