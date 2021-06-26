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Umut ÜNVER
Haber Giriş: 26.06.2021 - 08:12 | Son Güncelleme:

Eski eşler Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser tatile çıktı

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Eski eşler Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser tatile çıktı

Damla Ersubaşı, geçen yıl boşandığı Mustafa Can Keser’le Bodrum’da görüntülendi. Oyuncu, “Barışmadık, çocuklar için bir aradayız” dedi.

Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, tatil için Bodrum’u seçenlerdendi. Oyuncu, geçtiğimiz yıl boşandığı Mustafa Can Keser ile Türkbükü Mavi Otel’de bir araya geldi. İkili, kızları Zehra ve Zeynep Nisa ile tüm gün denizde vakit geçirdi.

Eski eşler Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser tatile çıktı



Damla Ersubaşı görüntülendiği fark edince gazetecilere şu açıklamayı yaptı: “Arkadaşlar biz barışmadık. Her zamanki gibi çocuklarımız için bir araya geldik.”

Eski eşler Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser tatile çıktı

Oyuncu, daha önce de tekrar barışma iddialarını yalanlayarak “Hayır, öyle bir durum yok” demişti.

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