Eski eşiyle tanıştırdı

Tatlıses’in Karakaya’yı eski eşi Ayşegül Yıldız’la da tanıştırdığı öğrenildi. Sanatçı geçtiğimiz ağustos ayında sosyal medya hesabından sevgilisi ve eski eşiyle aynı masada bir fotoğrafını paylaşıp altına şu notu düştü: “Önüm arkam, sağım solum emniyette. İkisinin isminde de güller var; Ayşegül & Gülçin Hanımlar... Ayşegül Hanım Elif Ada’mın annesi, Gülçin Hanım da yardımcım. Sırtım yere gelmez.”

İbrahim Tatlıses’in geçen ağustos ayında sevgilisi Gülçin Karakaya ve eski eşi Ayşegül Yıldız’la akşam yemeği yedi.