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Eski eÅŸinin eski dostu... Emre Kaya, Murat DalkÄ±lÄ±ç ve Merve BoluÄŸur'un düÄŸününe katÄ±lmÄ±ÅŸ...

#Merve BoluÄŸur#Emre Kaya#Murat DalkÄ±lÄ±ç
Eski eÅŸinin eski dostu... Emre Kaya, Murat DalkÄ±lÄ±Ã§ ve Merve BoluÄŸurun dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne katÄ±lmÄ±ÅŸ...
BehlÃ¼l AYDIN

AralarÄ±nda Ã§Ä±kan aÅŸk sÃ¶ylentilerini yalanlayan Merve BoluÄŸur ve Emre Kaya ile ilgili bir bilgi hayranlarÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. Emre Kayaâ€™nÄ±n, 2015 yÄ±lÄ±nda evlenen Murat DalkÄ±lÄ±Ã§ ve Merve BoluÄŸurâ€™un dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

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GERÃ‡EK ORTAYA Ã‡IKTI

Merve BoluÄŸur ile Emre Kaya, aÅŸk yaÅŸadÄ±klarÄ± iddialarÄ±yla son gÃ¼nlerde gÃ¼ndeme geliyor. BirkaÃ§ kez baÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen Ã§ift, Ã¶nce bu iddialarÄ± yalanladÄ±. Bir gece kulÃ¼bÃ¼nde dans ederken objektife yansÄ±yan ikili, bu sefer yine aÅŸk haberleriyle gÃ¼ndeme geldi. Fakat BoluÄŸur ile Kaya ile ilgili bir bilgi hayranlarÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.

Eski eÅŸinin eski dostu... Emre Kaya, Murat DalkÄ±lÄ±Ã§ ve Merve BoluÄŸurun dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne katÄ±lmÄ±ÅŸ...

TEPKÄ°LERDEN Ã‡EKÄ°NÄ°YOR

2015â€™te evlenen Murat DalkÄ±lÄ±Ã§â€™la Merve BoluÄŸurâ€™un davetlileri arasÄ±nda Emre Kayaâ€™nÄ±n da olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. DÃ¼ÄŸÃ¼nden sonra DalkÄ±lÄ±Ã§, Kayaâ€™dan iki ÅŸarkÄ± almÄ±ÅŸ, ikili sÄ±kÄ± dost olmuÅŸtu. Åžimdilerde DalkÄ±lÄ±Ã§â€™Ä±n eski eÅŸiyle yakÄ±nlaÅŸan Emre Kayaâ€™nÄ±n, tepkilerden Ã§ekindiÄŸi iÃ§in iliÅŸki hakkÄ±nda konuÅŸmama kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± sÃ¶yleniyor.

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Eski eÅŸinin eski dostu... Emre Kaya, Murat DalkÄ±lÄ±Ã§ ve Merve BoluÄŸurun dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne katÄ±lmÄ±ÅŸ...

Emre Kaya ile Murat DalkÄ±lÄ±Ã§, dÃ¼ÄŸÃ¼nde birlikte selfie de Ã§ekmiÅŸti.Â Merve BoluÄŸur ile Murat DalkÄ±lÄ±Ã§ 2017 yÄ±lÄ±nda boÅŸandÄ±.

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Eski eÅŸinin eski dostu... Emre Kaya, Murat DalkÄ±lÄ±Ã§ ve Merve BoluÄŸurun dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne katÄ±lmÄ±ÅŸ...

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