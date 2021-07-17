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Haber Giriş: 17.07.2021 - 07:29 | Son Güncelleme:

Eski eşi Ercan Mutlu, şarkıcı Gülden'i YouTube’da tehdit etti

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Eski eşi Ercan Mutlu, şarkıcı Gülden'i YouTube’da tehdit etti

YouTube üzerinden yeni şarkısı “Yandan Yandan”ı yayınlayan şarkıcı Gülden, üç yıl önce boşandığı eski eşi Ercan Mutlu tarafından tehdit edildi.

ŞARKICI Gülden, “Yandan Yandan” adlı yeni şarkısını YouTube üzerinden yayınladı. Şarkıcının üç yıl önce boşandığı Ercan Mutlu, YouTube’da şarkının altındaki yorum kısmına yazdığı mesajlarla herkesi şaşırttı.

Mutlu, “İzlediğiniz kadın benim eski eşim, bugün benim verdiğim evde ve arabaya biniyor ve kızımı bana göstermiyor”, “Bir çift ayakkabı ile Londra’ya geldiğini ve onu kimin adam ettiğini unutmuş! Onu nasıl yarattıysam öyle de yok edeceğim!”, “Bugüne kadar iyi niyetli davrandım. Artık savaş zamanı. Ben kızımı her şekilde görürüm ama siz bu sonradan olmaya çok güvenmeyin” yorumlarıyla ünlü şarkıcıya tehditler savurdu.

Gülden’in eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı da öğrenildi.

Eski eşi Ercan Mutlu, şarkıcı Güldeni YouTube’da tehdit etti

Ercan Mutlu, eski eşi Gülden hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

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