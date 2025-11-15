Eski eş düşman olur mu hiç! Ünlü çift parasızlıktan boşandı... Şimdi bütün borçlarını beraber ödeyecekler

Haberin Devamı

Genellikle de pek hoş olmuyor bu yüzleri... Başta para olmak üzere birçok konuda birbirlerine giriyorlar.

Durum böyleyken bu konuda bir istisna var.... 17 yıllık evliliklerini bitiren ünlü çift, gayet sakin bir şekilde boşandı. Üstelik sonradan ortaya çıkan boşanma belgelerine göre geride kalan borçlarını da birlikte ödeyecekler.

SESSİZ VE SAKİN BOŞANDILAR

Boşanmaları örnek gösterilen bu çift, Tori Spelling ile Dean McDermott… 2006 yılında başlayan evliliklerini geçen yıl bitirdi ünlü çift. Geçtiğimiz hafta da resmen boşandılar.

Üstelik de bir türlü yakalarını bırakmayan milyon dolarlık vergi borcunu da birlikte ödeme konusunda anlaştılar.

52 yaşındaki Tori Spelling ile 58 yaşındaki Dean MacDermott, gösteri dünyasında pek örneği görülmeyecek şekilde yollarını resmen ayırdı.

Birbirleriyle kavga etmediler, öyle uzun uzun davadan davaya koşmadılar...

MİLYON DOLARLIK VERGİ BORCUNU BİRLİKTE ÖDEYECEKLER

Evliliklerinin Dean MacDermott'un sadakatsizliği ve daha da kötüsü parasızlıktan kaynaklanan sorunlar yüzünden bittiğini söyleyen eski çiftin boşanma anlaşmasını US Weekly ele geçirdi.

Bu belgeye göre Tori Spelling ve Dean Mc Dermott yıllardır peşlerini bırakmayan ve onlara nefes aldırmayan 1.7 milyon dolarlık vergi borcunu birlikte ödeme konusunda anlaştı.

Ayrıca her ikisi de eş nafakası talep etmedi.

Oysa boşanma davasının başlangıcında Tori Spelling, bu evlilikten dünyaya gelen beş çocuklarının tam fiziksel velayetini istemiş, yasal velayeti ise McDermott ile paylaşmayı talep etmişti.

Ek olarak Spelling, Dean McDermott'tan eş nafakası da istemişti.

Fakat görüldüğü üzere iş yasal olarak boşanmaya gelince her ikisi de bu düşüncelerini değiştirdi. Eş nafakası isteklerinden vazgeçtiler.

Sonuç olarak Tori Spelling ve Dean McDermott, maddi varlıklarını da borçlarını da eşit şekilde paylaşarak dostane bir şekilde yollarını ayırdı.

Spelling ile McDermott'ın 18 yaşında Liam Aaron, 17 yaşında Sella Doreen, 14 yaşında Hattie Margaret, 13 yaşında Finn Davey ve 8 yaşında Beau Dean adında beş tane çocuğu var.





Tori Spelling ve Dean McDermott, evlilikleri sırasında kirada oturuyordu. Evlilikleri sırasında da maddi sorunlar yaşamışlardı. Spelling bir ara yaşadıkları evdeki küf sorununun sağlıklarını riske atar hale geldiğini sosyal medyada paylaşmıştı. Hepsinin sürekli hasta olduğunu anlatan Spelling, düzgün bir evde yaşama arzusunu da ifade etmişti.





BABASININ MİLYONLARINDAN 'KOMİK' BİR PAY DÜŞTÜ

Aslına bakılırsa Tori Spelling, Hollywood'un en zengin ve nüfuzlu yapımcılarından biri olan Aaron Spelling'in kızı. Fakat babasının ölümünden sonra babasının 600 milyon dolarlık servetinden sadece 800 bin dolar alabildi. Servetin kontrolü annesi Candy'de kaldı.

Tori Spelling, son birkaç yıldır maddi zorluklarla boğuştuklarını da saklamıyordu. Ucuz motel odalarından karavan parklarına kadar hiç alışık olmadığı yerlerde yaşadı Spelling. Hem de yanında beş çocuğuyla birlikte.

Bir dönem evlerini küf bastığı ve çocuklarını hastanelik ettiği için sokakta kaldıklarını açıkladı.





MADDİ SORUNLAR PEŞLERİNİ BIRAKMADI

Spelling, bundan iki yıl önce yaptığı bir sosyal medya paylaşımında kirada oturdukları evin küf sorununun artık sağlıklarını tehdit eder hale geldiğini gözler önüne serdi.

Sürekli hasta olduklarını belirten Spelling, hastanede çekilen fotoğraflarını da paylaştı.

Diğer yandan Dean McDermott ise geçen yıl bir sosyal yardım kurumuna başvuruda bulunmaya giderken görüntülenmişti. Düzenli bir geliri olmadığını belirten McDermott, kendisine kız arkadaşı Lily Calo'nun destek olduğunu anlatmıştı.





İKİSİ DE ESKİ EŞLERİNE İHANET EDEREK EVLENDİ

Spelling ile Dermott'un18 yıl süren evlilikleri aslında eski eşlerinin gözyaşları üzerine kurulmuştu.

Spelling ilk evliliğini Charlie Shanian ile yaptı. Fakat birlikte çalıştıkları bir filmin setinde Dean McDermott ile tanışınca ona aşık oldu. Aynı durum McDermott için de geçerliydi.

O da tanıştıklarında Jo Eustace ile evliydi. Fakat ilk görüşte başlayan bu set aşkı yüzünden gözleri eşlerini görmez oldu. Zaten ilk adımları evli oldukları eşlerine ihanet etmek oldu.

Sonunda onlardan boşanıp birlikte bir hayat kurdular. Ama o da 18 yıl sonra bitti.

Konuyu, Dean McDermott'un bu eski evliliğinden şu anda 25 yaşında olan Jack adında bir oğlu olduğunu belirterek toparlayalım.

Fakat Jack'in, kendisi daha küçücükken annesini aldatan babasıyla arası iyi değil. İkili, görüşmüyorlar bile.