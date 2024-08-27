Eski elbiselerle geziyor ama okulda bile Ã¶zel temizlikÃ§isi var

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Ä°ÅŸte bunlardan biri de Ä°ngiliz kraliyet ailesinin en sessiz ve sakin ama bir o kadar da dikkat Ã§eken Ã¼yelerinden biri olan Lady Louis Windsor.

Kral Charles'Ä±n en kÃ¼Ã§Ã¼k kardeÅŸi Prens Edward ile karÄ±sÄ± Sophie'nin ilk Ã§ocuÄŸu olan Louise, yaÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼dÃ¼kÃ§e halkÄ±n ve dÃ¼nya kamuoyunun daha fazla ilgisini Ã§ekmeye baÅŸladÄ±.

20 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ kÄ±z, sÄ±k sÄ±k olmasa da kimi zaman bÃ¼tÃ¼n ailesiyle birlikte bazÄ± Ã¶nemli etkinliklerde halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±yor. BÃ¶yle zamanlarda en Ã§ok dikkat Ã§eken yanÄ± ise kibar gÃ¼lÃ¼msemesinin yanÄ± sÄ±ra giysileri.

Genellikle yaÅŸÄ±ndan daha olgun giyindiÄŸi iÃ§in eleÅŸtiriliyor Louise Windsor. Bir giydiÄŸini bir daha giyiyor, bazen annesinin daha Ã¶nce giydiÄŸi elbiselerle halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±yor.

Elbette onun bu durumu yaÅŸÄ±tÄ± olan hayranlarÄ± tarafÄ±ndan "Ã§ok eski moda" diye eleÅŸtirilse de kimi zaman daha bÃ¼yÃ¼k kuÅŸaklardan tam not alÄ±yor. Eski elbiselerle gezdiÄŸi, annesinden Ã¶dÃ¼nÃ§ kÄ±yafet aldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in alkÄ±ÅŸlanÄ±yor...

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ESKÄ° ELBÄ°SELER GÄ°YÄ°YOR AMA HAYATI BAMBAÅžKA

Peki ya anne ve babasÄ±nÄ±n isteÄŸiyle hakkÄ± olduÄŸu halde hiyerarÅŸik olarak daha Ã¼st seviye bir unvan bile almayan Lady Louise Windsor'Ä±n bu mÃ¼tevazÄ±lÄ±ÄŸÄ± hayatÄ±nÄ±n her alanÄ±nÄ± kapsÄ±yor mu?

GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe bakÄ±lÄ±rsa pek Ã¶yle deÄŸil.

Louise Windsor, tÄ±pkÄ± kuzeni William ve onun karÄ±sÄ± Kate Middleton gibi Ä°skoÃ§ya'daki St. Andrews Ãœniversitesi'nde eÄŸitim gÃ¶rÃ¼yor. Orada da birÃ§ok arkadaÅŸÄ± gibi Ã¶ÄŸrenci yurdunda kalÄ±yor. Ama "Ã¶ÄŸrenci yurdu" deyince aklÄ±nÄ±za Ã¶yle hemen sÄ±radan odalarÄ± olan sÄ±radan barÄ±nma yerleri gelmesin.

Louise'in durumu bunun Ã§ok Ã¶tesinde.

AÄ°LE EVÄ°NDEKÄ° LÃœKSÃœ HÄ°Ã‡ ARAMIYOR

Okul bÃ¼nyesindeki paylaÅŸÄ±mlÄ± evlerden birinde kalan Louise Windsor, orada da aile evindeki lÃ¼ksÃ¼ hiÃ§ Ã¶zlemiyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kaldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenci evinin de hiÃ§ farkÄ± yok.

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Louise'in kaldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenci evinin mutfaÄŸÄ± var elbette. BurasÄ± ortak kullanÄ±ma aÃ§Ä±k. Ama bu genÃ§ kÄ±zÄ±n mutfakta saatler geÃ§irip yemek hazÄ±rlamak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na gelmesin.

Mutfakta canÄ± isterse kendine yiyecek bir ÅŸeyler hazÄ±rlayabiliyor Louise. Ama asÄ±l Ã¶ÄŸÃ¼nler hazÄ±r olarak geliyor ve bu bÃ¶lÃ¼mde kalan Ã¶ÄŸrencilere servis ediliyor.

GenÃ§ kraliyet ailesi Ã¼yesinin kaldÄ±ÄŸÄ± yurdun ortak alanlarÄ±ndan biri de oturma salonu. Orada televizyon, piyona ve bilardo masasÄ± bulunuyor. Ã–ÄŸrenciler eÄŸer isterse orada bir araya gelip gÃ¼zel vakit geÃ§iriyorlar.

Ã–ZEL TEMÄ°ZLÄ°KÃ‡Ä°SÄ° DE VAR

Bu arada Ã¶ÄŸrencilerin kaldÄ±klarÄ± odalarÄ±n ya da ortak alanlarÄ±n temizliÄŸinden sorumlu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlatalÄ±m.

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Bu iÅŸi de varlÄ±klÄ± ailelerden gelen Ã¶ÄŸrencilere Ã¶zel hizmet veren temizlikÃ§iler yapÄ±yor. Haftada bir gelip gerekli bÃ¼tÃ¼n temizliÄŸi yapÄ±yor bu gÃ¶revliler.

Okulun St. Salvator adÄ± verilen bu bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde konaklamanÄ±n bedeli ise yÄ±llÄ±k 8 bin sterlin.

YILDIZI GÄ°DEREK DAHA FAZLA PARLIYOR

Ä°ngiliz kraliyet ailesinin son dÃ¶nemde yÄ±ldÄ±zÄ± giderek parlayan genÃ§ kuÅŸak Ã¼yelerinin baÅŸÄ±nda geliyor Lady Louise Windsor. Ailenin Ã¶nde gelen Ã¼yelerinin tam kadro bir araya geldiÄŸi Trooping The Colour onun en son halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± etkinlik oldu.

GeÃ§tiÄŸimiz 14 Haziran'daki etkinliÄŸin en Ã§ok dikkat Ã§eken katÄ±lÄ±mcÄ±sÄ± Kate Middleton oldu. Kanser tedavisi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±ktan altÄ± ay sonra ilk kez halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ± o gÃ¼n Kate. BÃ¼tÃ¼n gÃ¶zler ondaydÄ± ama bu arada hayranlarÄ± Louise'i de kaÃ§Ä±rmadÄ±. O gÃ¼n Kate'in ardÄ±ndan genÃ§ kÄ±z da Ã§ok konuÅŸuldu.

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O tÃ¶rende bu kadar dikkat Ã§ekmesinin nedeni Ã¼zerindeki kÄ±yafetti. Daha doÄŸrusu amcasÄ± Charles'Ä±n taÃ§ giyme tÃ¶reninde de giydiÄŸi aynÄ± kÄ±yafetle Trooping The Colour'a da katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ã–zetle eskileri giyip gitmiÅŸti Louise Windsor.

Kral Charles'Ä±n ortanca kardeÅŸi Andrew'nun yarattÄ±ÄŸÄ± skandallarÄ±n ardÄ±ndan geri plana Ã§ekilmesiyle birlikte daha fazla gÃ¶rÃ¼nÃ¼r hale gelen en kÃ¼Ã§Ã¼k erkek kardeÅŸi Prens Edward ile karÄ±sÄ± Sophie sayesinde Louise'in de yÄ±ldÄ±zÄ± parladÄ±.

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GÄ°TTÄ°KÃ‡E YAÅžLANAN YAÅžI AÄ°LEYE TAZE NEFES

BabasÄ±, dedesi Prens Philip'ten miras kalan Edinburgh DÃ¼kÃ¼ unvanÄ±nÄ± aldÄ±ktan sonra daha fazla dikkat Ã§ekmeye baÅŸladÄ± Louise.

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AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Ã¶yle Ã§ok da gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde olmayÄ± sevmeyen 20 yaÅŸÄ±ndaki Louise Windsor, ailenin "sessiz" gÃ¼Ã§lerinden biri....

Â SarÄ± saÃ§larÄ±, mavi gÃ¶zleri ve uzun boyuyla "Ä°ngiliz gÃ¼lÃ¼" olarak anÄ±lan Lady Louise, Ã¶zellikle amcasÄ± Charles'Ä±n taÃ§ giyme tÃ¶reninde Ã§ok dikkat Ã§ekmiÅŸti.

Kraliyet uzmanlarÄ± ÅŸimdi bu iki genÃ§ Ã¼yenin daha fazla Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±p ailenin tÃ¶kezleyen imajÄ±na taze bir soluk getirmesi gerektiÄŸini ifade ediyor.

Genellikle sakin bir hayat sÃ¼ren ve Ã§ok gerektiÄŸinde kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan Louise Windsor, Ã¶zellikle de Charles'Ä±n taÃ§ giyme tÃ¶reni sÄ±rasÄ±nda Ã§ok fazla dikkat Ã§ekti. Hatta Kate Middleton ile birlikte o gÃ¼nÃ¼n en Ã§ok konuÅŸulan kiÅŸisi oldu.

TÄ±pkÄ± dÃ¼nkÃ¼ Trooping The Colour etkinliÄŸinde de olduÄŸu gibi!

BirÃ§ok kiÅŸi Louise hakkÄ±nda "Tam bir Ä°ngiliz gÃ¼lÃ¼. KeÅŸke Charles ona daha fazla kraliyet gÃ¶revi verse" diyerek gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

AslÄ±nda KraliÃ§e 2. Elizabeth'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra daÄŸÄ±lacaÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len Ä°ngiliz kraliyet ailesi baÅŸlarda iÅŸi gayet iyi gÃ¶tÃ¼rÃ¼yordu. Ama sonra ellerinde olmayan nedenlerde tÃ¶kezlemeye baÅŸladÄ±lar.

Ã–nce Kral Charles kansere yakalandÄ±. Tam da bu sÄ±rada Kate'in karÄ±n bÃ¶lgesinden bir operasyon geÃ§irdiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±. Zaten iki ay sonra da kanser tedavisi haberi geldi...

Belki Harry ile karÄ±sÄ± Meghan gÃ¶revlerini bÄ±rakmasaydÄ± bu kadar bÃ¼yÃ¼k bir boÅŸluk doÄŸmayacaktÄ±. Ama onlar ABD'de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã¼stelik aileyle aralarÄ± iyi olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in tekrar monarÅŸi sahnesinde yer almalarÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil.

Charles bir ara ortanca kardeÅŸi Andrew'nun kÄ±zlarÄ± Eugenie ve Beatrice'e gÃ¼vense de onlarÄ± gÃ¶renlerin aklÄ±na hemen babalarÄ±nÄ±n skandallarÄ± geldi. Durum bÃ¶yle olunca da ailenin ayakta kalmasÄ± ve genÃ§ kuÅŸaklarla baÄŸÄ±nÄ± korumasÄ± iÃ§in yeni isimlere gereksinim doÄŸru.

Ä°ÅŸte daha gencecik bir kÄ±z olan, adÄ± hiÃ§bir skandala ya da aykÄ±rÄ± olaya karÄ±ÅŸmayan, Ã¼stelik epeydir halkta belli bir karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olan Lady Louise Windsor bu ÅŸekilde Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±. Ãœstelik annesi Sophie'nin KraliÃ§e 2. Elizabeth ile yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± da dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼nce gayet uygun biri Louise.

KATE Ä°LE WILLIAM EVLENÄ°RKEN NEDÄ°ME OLDU

AslÄ±nda mensup olduÄŸu aile itibariyle Louise, daha kÃ¼Ã§Ã¼klÃ¼ÄŸÃ¼nden bu yana dÃ¼nya kamuoyunun karÅŸÄ±sÄ±nda.

Ama yaÅŸÄ± ve anne- babasÄ±nÄ±n konumu gereÄŸi hep geri planda kalÄ±yordu. Bir yandan kendisi bÃ¼yÃ¼yÃ¼p diÄŸer yandan anne ve babasÄ±nÄ±n konumu yÃ¼kselince o da daha fazla dikkat Ã§eker hale geldi.

KraliÃ§e 2. Elizabeth'in en kÃ¼Ã§Ã¼k iki torunundan biri olan Louise,- ki diÄŸeri kardeÅŸi James- Prens William ile Kate Middleton'Ä±n 29 Nisan 2011'deki dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde nedimelik yapmÄ±ÅŸtÄ±.

O zaman kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k bir Ã§ocuk olan Louise, tÃ¶ren sonrasÄ±nda gelin ve damat ile Buckingham'Ä±n balkonuna Ã§Ä±kÄ±p halkÄ± da selamlamÄ±ÅŸtÄ±.

DAHA BEBEKKEN GÃ–ZÃœNDEN OPERASYON GEÃ‡Ä°RDÄ°

Son zamanlarda giderek gÃ¼zelleÅŸen dÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼yle de dikkat Ã§eken Louise'in bugÃ¼nlere gelmesi hiÃ§ de kolay olmadÄ±.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ dÄ±ÅŸarÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ayrÄ±calÄ±klÄ± bir aileye mensup olan kÄ±z kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k yaÅŸÄ±nda defalarca bÄ±Ã§ak altÄ±na yattÄ±.

TÄ±pkÄ± William ve Kate gibi St. Andrews Ãœniversitesi'nde okuyan Louise, nadir rastlanan bir gÃ¶z hastalÄ±ÄŸÄ±yla dÃ¼nyaya geldi.

Esotropia adÄ± verilen ve gÃ¶zlerden birinin iÃ§eriye doÄŸru bakmasÄ±na neden olan bu hastalÄ±k yÃ¼zÃ¼nden de henÃ¼z 18 aylÄ±kken bir operasyon geÃ§irmesi gerekti.

Annesi Sophie'nin Sunday Express'e verdiÄŸi rÃ¶portaja gÃ¶re Louise'in bÃ¶yle bir hastalÄ±ÄŸÄ± olmasÄ±nÄ±n nedeni erken dÃ¼nyaya gelmesi.

Sophie kÄ±zÄ±nÄ±n hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±rken " Eken doÄŸan bebekle genellikle bu tÃ¼r sorunlarla doÄŸabilir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bir bebeÄŸin geliÅŸiminde en son tamamlanan ayrÄ±ntÄ± gÃ¶zler" demiÅŸti.

Her ne kadar Louise 18 aylÄ±kken bu nedenle operasyon geÃ§irse de sonuÃ§ baÅŸarÄ±lÄ± olmadÄ±. Bundan sonra da kÃ¼Ã§Ã¼k Louise iÃ§in bir tedavi uygulandÄ±.

GenÃ§ kÄ±z, 10 yaÅŸÄ±na geldiÄŸinde bir kez daha gÃ¶zÃ¼nden operasyon geÃ§irdi. Ondan sonra da gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ dÃ¼zeldi. Bir dÃ¶nem de diÅŸlerine tel takÄ±lar Louise, bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n sonucunda bugÃ¼nkÃ¼ dikkat Ã§eken gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ne kavuÅŸtu.

NORMAL Ã‡OCUKLAR GÄ°BÄ° BÃœYÃœMESÄ°NÄ° Ä°STEDÄ°LER

Onun spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±na Ã§Ä±kmakta neden bu kadar geciktiÄŸine gelirsek... BabasÄ± ve annesi her iki Ã§ocuklarÄ±nÄ±n da normal yaÅŸÄ±tlarÄ± gibi bÃ¼yÃ¼mesini istedi. Hatta bu yÃ¼zden haklarÄ± olmasÄ±na raÄŸmen Ã¶zel unvanlar bile almalarÄ±nÄ± istemediler.

Fakat Prens Harry ile Meghan Markle'Ä±n aileden ayrÄ±lmasÄ±ndan sonra Edward ile Sophie'nin aile iÃ§indeki konumlarÄ± yÃ¼kselince Ã§ocuklarÄ± da artÄ±k daha fazla etkinlikte yer almaya baÅŸladÄ±.

GENÃ‡ KUÅžAÄžIN Ã–NE Ã‡IKAN Ä°SÄ°MLERÄ°NDEN

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa birÃ§ok uzmana gÃ¶re Ä°ngiliz kraliyet ailesinin, halkÄ±n genÃ§ kesimini etkileyebilmesi iÃ§in 20 yaÅŸÄ±ndaki Louise'i giderek daha fazla Ã¶n plana Ã§Ä±karmasÄ± zaten gerekli bir durum.

Her ne kadar William ile Kate'in Ã§ocuklarÄ± sÄ±k sÄ±k etkinliklerde halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±p herkesten rol Ã§alsalar da onlar henÃ¼z kÃ¼Ã§Ã¼k.

BaÅŸta kral ve kraliÃ§e olmak Ã¼zere ailenin Ã¼st dÃ¼zey Ã¼yeleri de artÄ±k olgun yaÅŸta. Kate ile William'Ä±n dÄ±ÅŸÄ±nda daha genÃ§ kesimlere hitap eden Ã¼yelerin sayÄ±sÄ± Harry ile Meghan'Ä±n ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan sonra azaldÄ±.

Ä°ÅŸte bu yÃ¼zden her ne kadar kendisi Ã§ok sevilmese de Andrew'nun kÄ±zlarÄ± Beatrice ve Eugenie ile eÅŸleri eskisinden daha fazla Ã¶n plana Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor.

Daha genÃ§ kuÅŸaÄŸa bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ise Lady Louise Windsor, ailenin sempatisinin artÄ±rÄ±lmasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan gerÃ§ekten de gizli bir silah.

Ã–zetle Ä°ngiliz kraliyet ailesini takip eden birÃ§ok uzmanÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ bu yÃ¶nde. Tabii ki George, Charlotte ve Louis tam olarak bÃ¼yÃ¼yÃ¼nceye kadar.

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