Eski dostlar düşman oldu: Demet Akalın bana olmayacak şeyler yaptı

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'BAZI ŞEYLER AFFEDİLMEZ'

Modacı Pınar Kerimoğlu, Demet Akalın’la hem dostluğunun hem de işbirliğinin bittiğini açıkladı: “Doğum günümde bana olmayacak şeyler yaptı. Benim için dostluk arkadan konuşup yüzüne gülmek değildir.

“Pembe Masa” programına konuk olan modacı Pınar Kerimoğlu, Demet Akalın’la küslüğü hakkında konuştu: “Doğum günümde bana olmayacak şeyler yaptı. Kendisinin artık kıyafetlerini de tasarlamıyorum. Benim için dostluk arkadan konuşup yüzüne gülmek değildir. Bazı şeyler affedilmez.” Kendi tasarımlarımın modelliği yaptığını da söyleyen Kerimoğlu, “Başkalarının aksine para kaygısıyla tasarlamıyorum, çünkü ticaret dostlukları bitiriyor” diye konuştu.

TATİL BAŞLADI

Aslı Enver tatil sezonunu açtı. Güzel oyuncu, dün sabah saat-lerinde plajda kendi videosunu çekti.

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Enver, bikinili görüntülerini Instagram sayfasının ‘hikâye’ kısmında paylaştı.

ELLER AYRILDI

Bir süredir aşk yaşayan genç oyuncular Bahar Şahin ve Oktay Çubuk, geçtiğimiz akşam Bebek’teki bir mekandan el ele çıkarken görüntülendi.

0Patlayan flaşlarla birlikte ellerini ayıran çift, aynı araca bindi.Bahar Şahin, “Hayırlı olsun yeni ilişkiniz, neler söylemek istersiniz” sorusu karşısında “Çok teşekkür ederiz, sağ olun” demekle yetindi. Oktay Çubuk ise ilişkisiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı, bindiği aracın içinde de yüzünü güneşlikle gizlemeye çalıştı. (Sayit DURMAZ)

KORKUNÇTU

Nilperi Şahinkaya ve Emre Yusufi önceki akşam Bebek Backyard’daydı. Mekânda parti veren Şahinkaya, “Bir marka için parti düzenledim, çağırdığım herkes de geldi” dedi.

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Geçen hafta film festivali için gittiği Cannes’da eşyaları çalınan Şahinkaya yaşadıklarını da anlattı:

“Biz gece dışarıdayken kaldığımız eve hırsız girmiş. Çantamı almışlar. Çantamda pasaport, ehliyet ve kimliğim vardı. Bayağı macera yaşadık. Geçici pasaport çıkarmak için 2 saat yol gittik. Korkunçtu.” (Sayit DURMAZ)

PINAR DENİZ MÜTHİŞ BİR OYUNCU

Nurseli İdiz önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Oyuncu, Nergis Kumbasar ile rol aldığı “Etekler ve Pantolonlar” isimli oyununu bu ayın sonunda Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneleneceğini söyledi.

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İdiz, Talat Bulut’un yeni jenerasyon oyuncular hakkında söylediği “Gereğinden fazla havalılar” sözlerine katılmadığını ifade etti: “Yargı’da oynayan Pınar Deniz, müthiş bir oyuncu. Çok beğeniyorum.” Oyuncu, “En büyük pişmanlığınız nedir?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Magazinle iyi geçinememek.” (Behlül AYDIN)

ANNE BARBIE OLMUŞSUN

Bengü önceki gün Bebek’te toplantı çıkışında görüntülendi. Bengü, yakında yeni şarkısı “Tatlı”nın çıkacağını duyurdu: “2-3 ay boyunca bu iş için çalıştık. Sonrasında bu tatlılık ortaya çıktı. ‘Tatlı’ bambaşka oldu. Kızım Zeynep beni görünce ‘Anne Barbie olmuşsun’ dedi.”

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Şarkıcı konserlerinin tüm hızıyla devam edeceğini söyledi: “Ben her zaman şampiyonluğa oynadım. Mütevazı olmayacağım.” Bengü, yoğun tempoda çocuklarını ihmal etmediğini belirtti: “En büyük hayalim onların beni izlemesi..” (Sayit DURMAZ)

SEVGİLİYE SET ZİYARETİ

Kanal D’nin “Baht Oyunu” dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz’ın aşkı tüm hızıyla devam ediyor.

Şaşmaz önceki gün sevgilisini yeni dizisinin setinde ziyaret etti. Baysel, selfie’lerini “Kimler gelmiş kimler” notuyla paylaştı.

YENİ İKİLİ

Yeni komedi filmi “Müjdemi İsterim”, Ahmet Kural ve Ecem Erkek’i buluşturdu.

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Yapımını TMC’nin, yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı’nın üstlendiği, senaryosunu ise Olcay Onur Kaya ve Ömer Faruk Yardımcı’nın kaleme aldığı filmin çekimlerine başlandı.

“Müjdemi İsterim”, cinayet işlemekle suçlanan ve olayı çözmek için işbirliği yapmak zorunda kalan Bulut ile Müjde’nin eğlenceli hikâyesini beyazperdeye taşıyacak.

16 YIL SONRA İLK KONSER

Mahsun Kırmızıgül, 16 yıl aradan sonra sahne heyecanı yaşıyor.

Kırmızıgül, 3-4 Haziran’da Kuruçeşme Açıkhava’da konser verecek. Sanatçı, “Anlatacaklarım Var” adlı şovunda hem şarkılarını seslendirecek hem de hayatının bilinmeyenlerini anlatacak.

TEKRAR AŞIK OLMAK İSTİYORUM

Selen Görgüzel, yeni şarkısı “Abbas”ın tanıtımını önceki akşam Kuruçeşme Oligark adlı mekanda gerçekleştirdi. Şarkıcı, yeni imajı ve peruğuyla dikkat çekti.

Şarkıcı, “Tekrardan evlenmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Şu an aşka ihtiyaç duymuyorum ama bu işler kısmet. Yalnızlığa alıştım. Ama tekrardan âşık olmak, bir hayat arkadaşım olsun istiyorum. Evlilik düşünmüyorum. Bir erkekle aynı çatı altına tekrar girmek istemiyorum.” (Sayit DURMAZ)