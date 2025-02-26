Genç oyuncudan acı haber geldi: Bir süre önce karaciğer nakli geçirmişti... Cansız bedenini annesi buldu

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Bir dönem rol aldığı Buffy The Vampire Slayer ve Gossip Girl gibi yapımlarla tanınan oyuncu Michelle Trachtenberg hayata veda etti.

Kariyerine çocuk yıldız olarak başlayan oyuncu henüz 39 yaşındaydı

CANSIZ BEDENİNİ ANNESİ BULDU

Polis kaynaklarının ABC News'a yaptığı açıklamaya göre genç oyuncunun cansız bedeni çarşamba sabahı yerel saatle 08:00 sıralarında annesi Lana tarafından bulundu.

Lana Trachtenberg'in çağrısıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri genç oyuncuyu bilincini kaybetmiş şekilde buldu.

Polis, yapılan ilk incelemenin ardından Michelle Trachtenberg'in ölümünün şüpheli olmadığını açıkladı.

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KARACİĞER NAKLİ GEÇİRMİŞTİ

Michelle Trachtenberg'in kısa bir süre önce karaciğer nakli geçirdiği belirtildi.

Genç oyuncunun bundan kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği de öne sürüldü.

Michelle Trachtenberg en çok Sarah Michelle Gellar ile başrolü paylaştığı Buffy the Vampire Slayer ve Blake Lively ile oynadığı Gossip Girl adlı diziyle tanınıyordu.

SON BİR YILDAKİ GÖRÜNTÜSÜ ENDİŞE YARATIYORDU

Trachtenberg, geçen yıldan bu yana sosyal medya paylaşımlarındaki sağlıksız görüntüsüyle dikkat çekiyordu.

Hatta geçen yılın ocak ayında yaptığı bir paylaşımda "Bana açıklayın ne kadar hasta görünüyorum" diye yazmıştı.

Genç oyuncu, başka bir paylaşımda da hiçbir zaman estetik operasyon geçirmediğini belirtip "Ben mutluyum ve sağlıklıyım" diye yazmıştı.

Görüntüsünü alay konusu yapan ya da eleştirenlere de "kendinize bakın" diye yanıt vermişti.

Michelle Trachtenberg, ölümünden kısa bir süre önce 12 Şubat'ta sosyal medya sayfasında bir selfie pozunu paylaştı. Orada da genç yıldızın aşırı zayıf görüntüsü dikkat çekiyordu.

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KARİYERİNE ÇOCUK YAŞTA REKLAM FİLMLERİYLE BAŞLADI

Michelle Trachtenberg, 1985 yılında dünyaya gözlerini açtı. Kariyerine çocuk oyuncu olarak başladı. İlk adımlarını reklam filmlerinde oynayarak atan Trachtenberg, 1994 yılında The Adventures of Pete & Pete ile dizi oyunculuğuna geçti.

20'li yaşlarının başlarında Euro Trip, Gossip Girl gibi yapımlarda rol aldı. Kariyerindeki en önemli adımı ise Buffy The Vampire Slayer adlı diziyle yaptı.

Sonra da aralarında Killing Kennedy, Sister Cities, The Scribbler'ın da bulunduğu çok sayıda yapımda oynadı.

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Genç oyuncunun son paylaşımlarında aşırı kilo kaybettiği, saçlarının seyreldiği ve canlılığını kaybettiği gözden kaçmıyordu.





Michelle Trachtenberg, son olarak geçtiğimiz salı akşamı Soho'da bir restoranda yemek yerken görülmüştü.





Genç yaşta hayata veda eden oyuncu en çok Sarah Michelle Gellar ile birlikte kamera karşısına geçtiği Buffy The Vampire Slayer adlı diziyle hafızalara kazındı.