Eski çocuk yıldız yuvasını kurdu… Ünlü oyuncu düğün tarihini yıldızlara sordu… Astroloğa danıştı, bahçıvan aşkıyla evlendi!

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İşte bu halkaya eklenen son isimlerden biri de ünlü film serisinde Harry Potter’ın okul arkadaşı Luna Lovegood'u canlandıran ünlü oyuncu Evanna Lynch oldu.

İngiliz oyuncu geçtiğimiz gün Londra’da Fransız bahçıvan Denis Skinner ile dünya evine girdi.

Bu romantik düğünün fotoğraflarını ve hikâyesini Vogue İngiltere’ye veren çiftin güzel düğün fotoğrafları kadar düğünlerinin hikâyesi de oldukça büyük bir ilgi topladı.

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Evanna Lynch, düğün ve düğün tarihi konusundaki kararını bir astrologla görüştükten sonra verdi.

35 yaşındaki ünlü oyuncu güzel bir gelinlik ve neşeli fotoğraf çekimleri ne kadar gösterişliyse töreni de o kadar sade tuttu: Çift Islington Belediye Binası'ndaki töreni en yakın aile üyesi ve arkadaşlarından oluşan sadece 20 kişiyle gerçekleştirdi.

Evanna, eşi Denis ile 2021 yılında Camden'deki bir barda tanıştı. Denis Skinner o zamanlar barmenlik yapıyordu ve ünlü oyuncu da çok beğendiği bu adamla arasında bir şeyler olur umuduyla sürekli buraya gidiyordu.

En sonunda Denis, oyuncuya numarasının yazılı olduğu bir not verdi.

Çift, 2023 yılında büyük bir tartışmanın ardından nişanlandı: “2023 yılıydı ve büyük bir tartışma yaşadık. Ayrılık tartışması gibiydi. Tıpkı ayrılık tartışması gibi. Bu nişanlanmanın korkunç bir yoluydu.”

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Denis Skinner ünlü oyuncuya kuzeninin bahçesinde yeniden evlenme teklif ettikten sonra, Lynch düğün tarihlerinin ne olması gerektiği konusunda bir astrologla görüştü.

“Astroloğun önerisi güneş tutulmasından kaçınmaktı. Nedenini tamamen anlayabiliyorum. Bu süreçte birçok arkadaşım hastalandı veya bir aile üyesi öldü. Çok dramatik olaylar oldu.”





Çift 21 Ağustos'ta evlenirken Evanna Lynch eşi Denis'e yüzük yerine köpeğinin dişini içeren bir kolye hediye etti.

“Düğün planlama sürecine başladığımızda, her şeyden biraz şüphe duyuyordum. Çok abartılı. Çok gösterişli. Ama tarih yaklaştıkça, ne kadar eşsiz ve özel olduğunu fark ettim."

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Evanna daha önce Harry Potter'daki rol arkadaşı, Harry'nin babası James Potter'ın gençliğini canlandıran Robbie Jarvis ile dokuz yıl süren gizli bir ilişki yaşamıştı. İkili 2016’da ayrıldı.