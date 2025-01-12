Eski çocuk yıldız yangında hayatını kaybetti… Annesinin sözleri yürekleri dağladı: “Beni bırak sen kaç kurtul anne!”

Haberin Devamı

Yangın birçok ünlünün evlerinin de bulunduğu Los Angeles’ın lüks semtlerinden Malibu’yu da neredeyse tamamen yok etmiş durumda.

BÜYÜK TRAJEDİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIYLA ORTAYA ÇIKTI

Günlerdir süre yangında bir dönemin çocuk yıldızı Rory Sykes da hayatını kaybetti. Rory Sykes’ın ölüm haberi annesinin yaptığı yürek yakan sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı.

Annesi Shelley Sykes doğuştan kör olan ve serebral palsi ile yaşayan Rory'nin Çarşamba günü Malibu'daki aile evinde öldüğünü X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaştı.

“Güzel oğlum Rory Sykes’ın dün Malibu'da çıkan yangınlarda hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle bildirmek zorundayım. Kalbim paramparça” diyen annesi Shelley Sykes oğlunu “Görme yetisini yeniden kazanmak ve yürümeyi öğrenebilmek için ameliyatlar ve terapilerle çok fazla şeyin üstesinden geldi. Acıya rağmen, benimle Afrika'dan Antarktika'ya kadar dünyayı gezme konusunda hala hevesliydi. ... Onu çok özleyeceğiz.” sözleriyle anlattı.

Haberin Devamı

ANNESİ ÇOK UĞRAŞTI AMA ONU KURTARAMADI

1990'ların İngiliz dizisi “Kiddy Kapers”da rol alan ve beyin felciyle yaşayan eski çocuk yıldız Rory Sykes’ın çarşamba günü Los Angeles'ta meydana gelen yıkıcı yangınlarda hayatını kaybettiği annesinin bu acı sözleriyle ortaya çıktı. Sykes 32 yaşındaydı.

Rory Sykes ailesiyle birlikte Malibu’daki evlerinin bahçesinde bulunan kulübede yaşıyordu.

Annesi oğlunun çatısındaki korları hortumla söndürmek istemiş ancak bunu başaramamıştı. Shelley Sykes suyun belediye tarafından kesilmiş olduğunu söyledi.

Yetkililer ise bölgedeki yangın hortumlarının yoğun kullanım yüzünden çalışmadığını açıklamıştı.

Haberin Devamı

Rory Sykes hastalıkları yüzünden yürümekte zorluk çekiyordu ve ne yazık ki annesi Shelley Sykes oğlunu çatısı alev alan evden çıkaramadı.

Shelley Sykes, 911'e ulaşamayınca yerel itfaiyeye koşmuş, ancak yardımla geri döndüğünde artık çok geç kalmıştı. İtfaiyeciler ona Rory'nin karbon monoksit zehirlenmesinden öldüğünü söylediler.

“ANNE, BENİ BIRAK SEN KAÇ KURTUL”

Oğlunun kendisine “Anne, beni bırak sen kaç kurtul” dediğini gözyaşları içinde anlatan Shelley Sykes “Hiçbir anne çocuğunu terk edemez” demiş ancak oğlunu kurtarmayı başaramamıştı…

Rory Sykes, Amerika'da yaşayan İngiliz doğumlu bir Avustralyalıydı ve annesi, Shelley onun için “Harika bir evlattı” diyordu.

Haberin Devamı

Doğuştan kör olan ve serebral palsi ile yaşayan Rory Sykes 1990’larda rol aldığı diziyle ünlenmiş daha sonra da tüm ömrünü kendisi gibi engellerle yaşamak zorunda kalanlara adamıştı.

DOÜUŞTAN GÖRME ENGELLİ VE SEREBRAL PALSİ HASTASIYDI

Rory çocukken 1998 yılında İngiliz TV programı Kiddy Kapers'a ve 2003 yılında Avustralya TV programı Mornings with Kerri-Anne'de rol aldı.

Bir ekran yüzü olarak elde ettiği şöhretini ilerleyen yıllarda sürekli olarak vakıflar adına konuşmalara yaparak, dünyanın dört bir yanını annesiyle birlikte dolaşarak kendi durumundaki çocuklar ve gençlere umut aşılamak için kullanmış, kendisi de bir vakıf kurarak tanınmış bir yardım gönüllüsü olmuştu.