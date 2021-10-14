Eski çocuk yıldız Jennette McCurdy'den çocukluk itirafları: Annem yalnız başına banyoya girmeme bile izin vermezdi

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SAHNE GÖSTERİSİNE DÖNÜŞTÜRDÜ

Bu sözler, bir dönem çocuk yıldız olarak adını duyuran 29 yaşındaki Jennette McCurdy'ye ait. Annesinin 2013 yılındaki ölümünden sonra hayatının baştan sona değiştiğini anlatan McCurdy, yaşadığı çocukluk travmalarını bir sahne gösterisine dönüştürdü. Tek kişilik bu kara komedide annesinin neden olduğunu ileri sürdüğü travmaları anlatıyor. McCurdy'nin sahne gösterisinin adı da çarpıcı 'I'm Glad My Mom Died' (Annem Öldüğü İçin Memnunum).

AYNI İSİMLE BİR DE KİTAP YAZIYOR

Rol aldığı iCarly adlı diziyle genç yaşında tanınan Jennette McCurdy, hem oyununu hem de çocukluk yıllarında annesiyle yaşadıklarını People dergisine anlattı. McCurdy röportajda, çocukluk yıllarında annesinin tacizine uğradığını ve yaşadıklarını unutup normal bir düzene dönmenin kendisini çok zorladığını anlattı. McCurdy, anılarını da oyunu I'm Glad My Mom Died' adlı sahne gösterisiyle aynı ismi taşıyacak bir kitapta anlatmayı planlıyor.

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'ANNEMİN DUYGULARI DEĞİŞKENDİ'

Jennette McCurdy, People ile yaptığı röportajda erken dönem çocukluğuna ait anılarında 'ağırlık ve kaosun' öne çıktığını söyledi. "Annemin duyguları çok değişkendi" sözleriyle o dönemi tanımlayan McCurdy, kendisini de incecik bir ipin üzerinde dengede durmaya çalışan bir ip cambazına benzetti. Genç oyuncu, annesinin duygularının bir günden diğerine değişkenlik gösterdiğini anlattı.

ANNESİ YARIM KALAN HAYALİNİ ONUNLA GERÇEKLEŞTİRMEYE ÇALIŞMIŞ

Ailesinin tek kızı olan Jennette McCurdy, annesinin henüz küçücük bir çocuk olduğu dönemden itibaren kendisini oyuncu olmaya yönlendirdiğini anlattı. "Annem her zaman ünlü bir oyuncu olmayı hayal etmişti. Benim ünlü bir yıldız olmam onda bir sabit fikir haline gelmişti" diye sürdürdü sözlerini. Her ne kadar son derece utangaç olsa da oyuncu seçmelerine gitme konusunda üzerinde baskı hissettiğini de sözlerine ekledi McCurdy. "Görevimin, huzuru korumak olduğunu hissediyordum. Ve annemi mutlu etmek istedim" diyerek o dönemi anlatan Jennette McCurdy, oyuncu olması için ailesinin finansal desteğini gördüğünü de vurguladı.

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10 YAŞINDA SAÇININ RENGİNİ AÇMAYA BAŞLADI

McCurdy'nin anlattığına göre annesi Debbie, o henüz 10 yaşında bir çocukken onun görüntüsüne odaklandı. O yıllarda Jennette McCurdy'nin saçlarının rengini açan, dişlerini beyazlattırmaya başlayan Debbie Mc Curdy, daha sonra da kızının tükettiği kalorileri saymaya başladı. McCurdy, bunun da kendisinde yeme bozukluğuna yol açtığını söyledi. Sonra da "Annem hayatta olsaydı, yeme bozukluğu sorunum da devam ediyor olurdu" diye ekledi.

'YALNIZ BAŞINA BANYOYA GİRMEME BİLE İZİN VERMİYORDU'

Jennette McCurdy, annesinin hayallerinin gerçeğe dönüşmesi anlamına gelen iCarly adlı dizide rol olmaya başladığında henüz 14 yaşındaydı ve anoreksiya ile mücadele ediyordu. Jennette McCurdy, 17 yaşına kadar annesinin cinsel organ ve göğüs muayenesi yaptığını ve banyoya yalnız başına girmesine izin vermediğini de anlattı.

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ANNESİNİN ÖLÜMÜNDEN SONRA KENDİSİNE YASAK OLAN HER ŞEYİ YAPTI

Jennette McCurdy'nin annesi Debbie , 17 yıl boyunca kanserle mücadele ettikten sonra 2013 yılında hayatını kaybetti. Jennette çok küçükken ilk kez göğüs kanseri teşhisi alan Debbie önce iyileşti. Fakat hastalık 2010 yılında bu kez beyninde ortaya çıktı. Onun ölümünden sonra ise Jennette için farklı ve zor bir yaşam başladı. Annesi öldüğünde 21 yaşında olan Jennette McCurdy, onu kaybettikten sonra bol bol alkol tükettiğini, kontrolsüz cinsellik yaşadığını, aşırı yemeye başladığını, yani annesinin yasakladığı her şeyi yapmaya başladığını sözlerine ekledi. McCurdy, annesinin ölümünden sonraki beş seneyi böyle geçirdiğini, 2018 yılında gördüğü terapinin ardından normal bir hayata döndüğünü belirtti.

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ESKİ DİZİLERİNDEN UTANIYOR

Jennette McCurdy, bu yılın başlarında oyunculuğu bıraktığını ve geçmişte rol aldığı komedi dizilerinden utandığını açıklamıştı. Oyunculuğun yerine yazarlık ve yönetmenliği ön plana çıkaran Jennette McCurdy, "İnsanın hayatını değiştirmesi bir risk. Ama ben bunu bir amaç, bir görev haline getirdim" dedi.

KİMSENİN HAYATI MÜKEMMEL DEĞİL

Jennette McCurdy, I'm Glad My Mom Died' adlı tek kişilik kara komedide, geçmiş yıllardaki deneyimlerini yansıtıyor. Gösterinin "düşündürücü" olduğunu vurgulayan McCurdy "Hayat karanlık ve karmakarışık olabilir. Kimsenin hayatı mükemmel değil" diye konuştu.

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'SONUNDA ÖZGÜR HİSSEDİYORUM'

Jennette McCurdy, yaşadıklarını ve hissettiklerini "Yanımda annem olmadan kimliğimi nasıl bulacağımı bilmiyordum. Yalan söylemeyeceğim, çok zordu. Ama şimdi hayatımın, gerçekleşmesinin asla mümkün olmadığını düşündüğüm bir noktasındayım. Sonunda kendimi özgür hissediyorum" diyerek özetledi.