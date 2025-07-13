Eski çocuk yıldız artık aile babası… İki oğlu yanında, bir elinde dondurmalar bir elinde alışveriş arabası…

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Film o kadar sevildi ki devamı da çekildi hatta kendisi artık başrolünü oynamasa da aynı isimde birkaç devam filmi daha yapıldı.

Dünya onun adını daha bir çocukken öğrendi, erkenden yıldız olan ünlü oyuncu yıllar sonra “Ben 14 yaşında emekli olmuş bir oyuncuyum” açıklamasını yaptı.

Home Alone yani Evde Tek Başına filminin başrol oyuncusu Macaulay Culkin artık 44 yaşında, olgunluk günlerinin keyfini çıkaran bir aile babası…

90’lı yıllarda Evde Tek Başına filmlerinin getirdiği şöhretle başka filmlerde de rol alan ancak yetişkinlik döneminde yakaladığı bu başarıyı devam ettiremeyen Culkin, 1998’de, daha 18 yaşındayken yaşıtı oyuncu Rachel Miner ile evlenmiş, çift 2000’de ayrıldıktan sonra 2002’de boşanmıştı.

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Zaman zaman adı uyuşturucu kullandığı iddialarıyla ve içine düştüğü buhranla gündeme gelse de Macaulay Culkin en sonunda mutluluğu 2017'de evlendiği Brenda Song ile buldu.

Brenda Song da tıpkı Macaulay Culkin gibi bir çocuk yıldızdı ve ikili Changeland filminde birlikte oynadıktan sonra yolları yeniden kesişti.

Çiftin biri 2021 biri de 2022’nin sonunda doğan iki oğulları olan çift evliliklerini şöhretten ve spot ışıklarından uzakta, mutlu mesut sürdürüyor.

Çocuk yıldızlıktan kendi çocuklarını büyütmeye geçen Macaulay Culkin geçtiğimiz gün eşi ve iki oğluyla birlikte alışverişte görüntülendi. Ünlü oyuncuyu sürekli yaşadıkları yerin yakınlarındaki büyük marketler ve alışveriş merkezlerinde görmek mümkün.

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Evlerine bolca alışveriş yapan Macaulay Culkin ve Brenda Song çifti oğullarıyla birlikte dondurma yiyip güzel bir hafta sonu geçirdiler.

Babasının zoruyla oyunculuğa başladığını söyleyen, yıllar sonra onunla olan bağını da koparan Macaulay Culkin artık sadece istediği filmlerde oynamayı seçtiğini, hayatını çoğunlukla bir emekli gibi geçirdiğini söylemişti.

Macaulay Culkin’in kendisi gibi çocuk yaşta oyunculuğa atılan erkek kardeşi Kieran Culkin de başarılı bir kariyere sahip. 42 yaşındaki Kieran Culkin ses getiren dizilerde başrol oynayıp birçok televizyon ödülü kazandıktan sonra geçen yıl A Real Pain filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar’ına uzanmayı başarmıştı.