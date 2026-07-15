Eski çocuk yıldız 35 yaşında ölmüştü… Sevenleri gerçeği duyunca kahroldu: Onca varlığın içinde sokaklarda perişan yaşıyormuş!

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Halka (Ring) filmiyle tanınan eski çocuk oyuncu Daveigh Chase, ömrünün son yıllarını arabasında yaşayarak, sokaklarda kalarak bir evsiz olarak geçirdikten sonra hayata gözlerini yumdu.

16 Haziran’da, 35 yaşındayken ölen Daveigh Chase’in ölüm nedeninin AIDS olduğu ortaya çıkmıştı. HIV kapan ünlü oyuncu yokluk içinde yaşadığı son zamanlarında tedaviden uzak kalınca virüs AIDS’e dönüşmüş ve onu bu hayattan koparan sebep olmuştu…

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Talihsiz genç kadının ölümünden sonra ortaya çıkan gerçek ise duyanları adeta şaşkına çevirdi ve bir kez daha yıktı.

Evsiz kalan ve sokaklarda yaşayan Daveigh Chase’in geride bıraktığı varlığın 400 bin dolardan fazla olduğu ortaya çıktı. Yani ünlü oyuncu hayatını adeta varlık içinde yokluk çekerek geçirmiş, kimsesiz ve beş kuruşsuz ölmüştü.

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2002 yapımı “Halka” filminde rol alan ve Disney'in 2002 yapımı hit filmi “Lilo & Stitch”te Lilo karakterini seslendiren ünlü oyuncunun annesi Cathy Chase’in açıkladığı mahkeme kayıtlarına göre Daveigh Chase’in geride bıraktığı para 400 bin dolardı.

Annesi kızından kalan paranın yönetiminin kendisine bırakılmasını talep ederken Daveigh Chase’in ölüm nedenleri arasında kısa bir süre içinde birden fazla uyuşturucu kullanımı anlamına gelen kronik çoklu madde kullanımı da yer aldı.

Ünlü oyuncunun AIDS’i de uyuşturucu kullanırken kaptığı düşünülüyor.

Eski çocuk yıldızın çocuğu yoktu ve hiç evlenmemişti. Ancak öldüğü sırada erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Roy Hernandez, ölümünden önceki son günlerinde Daveigh Chase’in "teselli ve huzur bulmasına" yardımcı olmak için bir GoFundMe kampanyası başlatmıştı.

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Hernandez, çevrimiçi kampanyanın metninde “Kız arkadaşım Daveigh Chase, hayatımda her zaman bir ışık olmuştur. Birçok insan onu 'Lilo & Stitch', 'Spirited Away' ve 'Donnie Darko' filmlerinden yetenekli bir çocuk oyuncu olarak tanıyor. Ancak perde arkasında, hak ettiğinden daha fazla zorlukla karşılaştı. Zor bir çocukluk ve ailesiyle yaşadığı acı verici bir ayrılığın ardından Daveigh, zorbalığa maruz kaldı ve Los Angeles’ta güven ve mutluluk bulmakta zorlandı. Tanıştığımızda, onu koruyacağıma ve hak ettiği sevgiyi ve rahatlığı vereceğime söz verdim. Birlikte, mutluluk ve umut dolu anlar bulduk.” demişti.

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Ancak Daveigh Chase’in eski menajeri John Ryan, daha sonra viral hale gelen GoFundMe kampanyasına hayranlarından bağış yapmamalarını istedi. Ryan, The Post'a verdiği demeçte, “Görünüşe göre, arkadaşlarından veya ailesinden hiçbirinin duymadığı, kendisinin ‘erkek arkadaşı’ olduğunu iddia eden bir adam, ‘onun ve ailesinin adına’ bir GoFundMe kampanyası başlattı ve onu organizatör olarak gösterdi” dedi.

Eski menajeri göre ünlü oyuncunun aktörler sendikası SAG’da bir hesabı olduğunu ve burada milyonlarca dolarlık telif çeklerinin de bulunduğunu ve Daveigh Chase’in bunları yıllardır almadığını da iddia etti.

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Menajer John Ryan ölümünün ardından basına konuşmuş ve kendisi ve üvey kız kardeşi Gaia Brown'ın 2025 yılında Daveigh Chase’i bulmak ve yardım etmek için özel bir dedektiften yardım istediklerini, ancak Daveigh ile telefonda konuşabildikten sonra onun tekrar "kaybolduğunu" söylemişti.