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Eski çalışanı itiraf etti, Meghan özür diledi: El altından bilgi sızdırmış

#Meghan Markle#Prens Harry#Jason Knauf'
Eski çalışanı itiraf etti, Meghan özür diledi: El altından bilgi sızdırmış

İngiliz kraliyet ailesinin en olaylı üyesi Meghan Markle ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Markle'ın, kraliyet ailesi, eşi Prens Harry ve kendisiyle ilgili duyulması çok zor bilgileri geçen yıl piyasaya çıkan Finding Freedom adlı kitabın yazarları Omid Scoobie ve Carolyn Durand'a bir çalışanı aracılığıyla "sızdırdığı" ortaya çıktı. Hem Markle hem de Harrl, iki yazarla hiçbir şekilde görüşmediklerini ve olaylar hakkında bilgi vermediklerini savunmuştu. Fakat eski iletişim sekreteri çiftin gerçeği söylemediğini resmi olarak ortaya koydu. 

 

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ESKİ ÇALIŞANI İTİRAF ETTİ
Markle ve Prens Harry'nin eski iletişim sekreteri Jason Knauf,  Düşes'in babasına yazdığı mektupları yayınlayan basın kuruluşuna karşı açtığı dava kapsamında ifade verdi. Knauf, temyiz mahkemesinde görülen davada, bilgilerin iki yazara kendisi aracılığıyla iletildiğini itiraf etti.

Eski çalışanı itiraf etti, Meghan özür diledi: El altından bilgi sızdırmış

MEGHAN DURUMU KABUL EDİP ÖZÜR DİLEDİ
Knauf’un ifadesinin ardından Meghan Markle da durumu kabul etmek zorunda kaldı. Mahkemeye bir özür mektubu gönderen Markle, geçmişteki elektronik postaları görmediğini söyleyerek, “Bay Knauf’un kitabın yazarlarına benim bilgim dahilinde bazı bilgileri aktardığını kabul ediyorum. Mahkemeden bu durumu hatırlamadığım için özür diliyorum. Mahkemeyi yanıltmak gibi bir niyetim yoktu” ifadelerini kullandı.

Eski çalışanı itiraf etti, Meghan özür diledi: El altından bilgi sızdırmış

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BİLGİ VERDİĞİNİ ŞİDDETLE REDDETMİŞTİ
Sussex Düşesi, tartışmalı Finding Freedom adlı kitabı kaleme alan yazarlara "el altından" yardım ettiğini, Knauf'un ifadesi ortaya çıkana kadar şiddetle reddetmişti. Fakat Markle'ın eski iletişim sekreteri Knauf'un mahkemeye verdiği 23 sayfalık ifade, Düşes'in de Prens'in de yazarlara aktarmak istedikleri bilgiler için kendisini aracı olarak kullandıklarını ortaya çıkardı. Bu şekilde Meghan ve Harry'nin, Finding Freedom biyografisinin yazarlarıyla olan gizli işbirliği de gözler önüne serildi.

Eski çalışanı itiraf etti, Meghan özür diledi: El altından bilgi sızdırmış

MEGHAN VE HARRY BİLGİLERİ KNAUF ARACILIĞIYLA YAZARLARA ULAŞTIRDI
Dün yayınlanan bu elektronik postalara göre düğün tacı konusunda Kraliçe ile yaşadığı gerilim yazarlar tarafından bir saray çalışanına atfedilmişti. Fakat bu bilginin de diğer birçok ayrıntı gibi kitabın yazarlarına, Meghan ile Harry tarafından Knauf aracılığıyla ulaştırıldığı ortaya çıktı.

Eski çalışanı itiraf etti, Meghan özür diledi: El altından bilgi sızdırmış

BİLGİ VERDİĞİNİ KABUL ETTİ
İfadede yer alan bilgilere göre Meghan Markle, iki yazara, bilinmesinin yararlı olabileceğini söylediği beş madde ve 31 adet not bile yazdı. Mahkemeye verdiği ifadede Meghan Markle, iletişim sorumlusu Knauf'un "kitap için yazarlara bazı bilgiler verdiğini ve bunu kendisinin de bildiğini" itiraf etti.

Eski çalışanı itiraf etti, Meghan özür diledi: El altından bilgi sızdırmış

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BİLGİ VERDİKLERİNİ KABUL ETMEMİŞLERDİ
Finding Freedom yayınlandığında, çiftin sözcüsü de basına şunları söylemişti: “Sussex Dükü ve Düşesi ile kitap için röportaj yapılmadı ve çift kitaba katkıda bulunmadı.”

Eski çalışanı itiraf etti, Meghan özür diledi: El altından bilgi sızdırmış

VANITY FAIR GEÇEN YIL BU KONUYU GÜNDEME GETİRMİŞTİ
Finding Freedom'ın yazarları Omid Scoobie ve Carolyn Durand'a bilgilerin Meghan Markle ve Prens Harry tarafından sızdırıldığı iddiası geçen yıl, Vanity Fair dergisi tarafından ortaya atılmıştı. Dergi, kitapta, İngiliz kraliyet ailesi için çalışanlar da dahil kimsenin bilemeyeceği bazı özel bilgilerin ayrıntılı şekilde yer almasının bu düşünceyi kuvvetlendirdiğini ileri sürmüştü. Herkes, iki yazarın da bütün araştırmacı kimliklerine rağmen bu kadar özel ayrıntıları, olayın kahramanlarından birinin anlatmaması halinde asla bilemeyeceğini düşünüyordu. Dergi, bu bilgilerin Meghan Markle tarafından arkadaşları aracılığıyla yazarlara ulaştırıldığını iddia etmişti. Fakat eski iletişim sekretenini ifadesiyle bu kişinin arkadaşları değil Knauf olduğu da ortaya çıktı.

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Eski çalışanı itiraf etti, Meghan özür diledi: El altından bilgi sızdırmış

BABASININ MEKTUPLARINI YAYINLAYAN BASIN KURULUŞUNA DAVA AÇMIŞTI
Bu gerçeğin de ortaya çıktığı davayı Markle, Associated Newspapers adlı yayın kuruluşuna karşı, 2018'de Prens Harry ile evlendikten sonra törene davet etmediği babasına gönderdiği mektubun basına sızması nedeniyle açmıştı.

Eski çalışanı itiraf etti, Meghan özür diledi: El altından bilgi sızdırmış

KAPALI KAPILAR ARDINDA YAŞANANLAR
Finding Freedom adlı kitapta, William, Harry, Meghan Markle ile ilgili olarak kapalı kapılar ardında yaşanana bazı gelişmeler yer alıyor. Finding Freedom'da yer alan bilgilere William ile Harry arasındaki gerilimin en önemli sebeplerinden biri Meghan Markle konusunda aynı görüşleri paylaşmamaları. Prens William'ın, kardeşinin aşık olduğu kadını bir türlü benimseyememesi. İleri sürülenlere göre William, Meghan Markle'dan sürekli "o kız" diye söz ediyordu. Bu durum da iki kardeşin arasının giderek açılmasına neden oldu.

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Eski çalışanı itiraf etti, Meghan özür diledi: El altından bilgi sızdırmış

'DESTEKLENMEDİK' İDDİASI
Prens Harry ve Meghan Markle'ın, William ile eşi Kate Middleton'ın popülaritesini artıracak iyi roller verilmesini kendilerinin ise yeterince destek görmemesini bir türlü kabullenememesi kitapta yer alan iddialar arasında.

Eski çalışanı itiraf etti, Meghan özür diledi: El altından bilgi sızdırmış

İNSANLARIN KENDİSİ İÇİN ÜZGÜN HİSSETMESİNİ İSTEDİ İDDİASI
Kitapta çiftin aileden ayrılığına da yer ayrılıyor. Hatta kitabın piyasaya çıkmasının yaklaştığı dönemde Markle'ın"İngiliz kraliyet ailesinden neden ayrıldıklarını, neden kendilerine aileyi ve kraliyet görevlerini bırakmak dışında başka bir şans verilmediğini" bütün dünyaya açık seçik göstermek için sabırsızlandığı haberleri basına yansımıştı. Meghan Markle'ın bu kitap aracılığıyla, birçok kişinin gözünde "bozuk" olan imajını düzeltmeyi de planladığı ileri sürülüyor. Bazı iddialara göre de Markle bu kitap sayesinde aslında insanların kendisi için "üzgün" hissetmesini de istiyor.

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Eski çalışanı itiraf etti, Meghan özür diledi: El altından bilgi sızdırmış

'DÜRÜST BİR PORTRE' DİYE TANITILMIŞTI
Yazarları da Finding Freedom adlı kitabı "ilham verici, kendine güvenli ve ileri görüşlü bir çiftin, dürüst ve çok yakın portresi" olarak tanımlıyor.

 

 

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#Meghan Markle#Prens Harry#Jason Knauf'

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