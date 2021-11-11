Eski çalışanı itiraf etti, Meghan özür diledi: El altından bilgi sızdırmış

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ESKİ ÇALIŞANI İTİRAF ETTİ

Markle ve Prens Harry'nin eski iletişim sekreteri Jason Knauf, Düşes'in babasına yazdığı mektupları yayınlayan basın kuruluşuna karşı açtığı dava kapsamında ifade verdi. Knauf, temyiz mahkemesinde görülen davada, bilgilerin iki yazara kendisi aracılığıyla iletildiğini itiraf etti.

MEGHAN DURUMU KABUL EDİP ÖZÜR DİLEDİ

Knauf’un ifadesinin ardından Meghan Markle da durumu kabul etmek zorunda kaldı. Mahkemeye bir özür mektubu gönderen Markle, geçmişteki elektronik postaları görmediğini söyleyerek, “Bay Knauf’un kitabın yazarlarına benim bilgim dahilinde bazı bilgileri aktardığını kabul ediyorum. Mahkemeden bu durumu hatırlamadığım için özür diliyorum. Mahkemeyi yanıltmak gibi bir niyetim yoktu” ifadelerini kullandı.

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BİLGİ VERDİĞİNİ ŞİDDETLE REDDETMİŞTİ

Sussex Düşesi, tartışmalı Finding Freedom adlı kitabı kaleme alan yazarlara "el altından" yardım ettiğini, Knauf'un ifadesi ortaya çıkana kadar şiddetle reddetmişti. Fakat Markle'ın eski iletişim sekreteri Knauf'un mahkemeye verdiği 23 sayfalık ifade, Düşes'in de Prens'in de yazarlara aktarmak istedikleri bilgiler için kendisini aracı olarak kullandıklarını ortaya çıkardı. Bu şekilde Meghan ve Harry'nin, Finding Freedom biyografisinin yazarlarıyla olan gizli işbirliği de gözler önüne serildi.

MEGHAN VE HARRY BİLGİLERİ KNAUF ARACILIĞIYLA YAZARLARA ULAŞTIRDI

Dün yayınlanan bu elektronik postalara göre düğün tacı konusunda Kraliçe ile yaşadığı gerilim yazarlar tarafından bir saray çalışanına atfedilmişti. Fakat bu bilginin de diğer birçok ayrıntı gibi kitabın yazarlarına, Meghan ile Harry tarafından Knauf aracılığıyla ulaştırıldığı ortaya çıktı.

BİLGİ VERDİĞİNİ KABUL ETTİ

İfadede yer alan bilgilere göre Meghan Markle, iki yazara, bilinmesinin yararlı olabileceğini söylediği beş madde ve 31 adet not bile yazdı. Mahkemeye verdiği ifadede Meghan Markle, iletişim sorumlusu Knauf'un "kitap için yazarlara bazı bilgiler verdiğini ve bunu kendisinin de bildiğini" itiraf etti.

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BİLGİ VERDİKLERİNİ KABUL ETMEMİŞLERDİ

Finding Freedom yayınlandığında, çiftin sözcüsü de basına şunları söylemişti: “Sussex Dükü ve Düşesi ile kitap için röportaj yapılmadı ve çift kitaba katkıda bulunmadı.”

VANITY FAIR GEÇEN YIL BU KONUYU GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Finding Freedom'ın yazarları Omid Scoobie ve Carolyn Durand'a bilgilerin Meghan Markle ve Prens Harry tarafından sızdırıldığı iddiası geçen yıl, Vanity Fair dergisi tarafından ortaya atılmıştı. Dergi, kitapta, İngiliz kraliyet ailesi için çalışanlar da dahil kimsenin bilemeyeceği bazı özel bilgilerin ayrıntılı şekilde yer almasının bu düşünceyi kuvvetlendirdiğini ileri sürmüştü. Herkes, iki yazarın da bütün araştırmacı kimliklerine rağmen bu kadar özel ayrıntıları, olayın kahramanlarından birinin anlatmaması halinde asla bilemeyeceğini düşünüyordu. Dergi, bu bilgilerin Meghan Markle tarafından arkadaşları aracılığıyla yazarlara ulaştırıldığını iddia etmişti. Fakat eski iletişim sekretenini ifadesiyle bu kişinin arkadaşları değil Knauf olduğu da ortaya çıktı.

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BABASININ MEKTUPLARINI YAYINLAYAN BASIN KURULUŞUNA DAVA AÇMIŞTI

Bu gerçeğin de ortaya çıktığı davayı Markle, Associated Newspapers adlı yayın kuruluşuna karşı, 2018'de Prens Harry ile evlendikten sonra törene davet etmediği babasına gönderdiği mektubun basına sızması nedeniyle açmıştı.

KAPALI KAPILAR ARDINDA YAŞANANLAR

Finding Freedom adlı kitapta, William, Harry, Meghan Markle ile ilgili olarak kapalı kapılar ardında yaşanana bazı gelişmeler yer alıyor. Finding Freedom'da yer alan bilgilere William ile Harry arasındaki gerilimin en önemli sebeplerinden biri Meghan Markle konusunda aynı görüşleri paylaşmamaları. Prens William'ın, kardeşinin aşık olduğu kadını bir türlü benimseyememesi. İleri sürülenlere göre William, Meghan Markle'dan sürekli "o kız" diye söz ediyordu. Bu durum da iki kardeşin arasının giderek açılmasına neden oldu.

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'DESTEKLENMEDİK' İDDİASI

Prens Harry ve Meghan Markle'ın, William ile eşi Kate Middleton'ın popülaritesini artıracak iyi roller verilmesini kendilerinin ise yeterince destek görmemesini bir türlü kabullenememesi kitapta yer alan iddialar arasında.

İNSANLARIN KENDİSİ İÇİN ÜZGÜN HİSSETMESİNİ İSTEDİ İDDİASI

Kitapta çiftin aileden ayrılığına da yer ayrılıyor. Hatta kitabın piyasaya çıkmasının yaklaştığı dönemde Markle'ın"İngiliz kraliyet ailesinden neden ayrıldıklarını, neden kendilerine aileyi ve kraliyet görevlerini bırakmak dışında başka bir şans verilmediğini" bütün dünyaya açık seçik göstermek için sabırsızlandığı haberleri basına yansımıştı. Meghan Markle'ın bu kitap aracılığıyla, birçok kişinin gözünde "bozuk" olan imajını düzeltmeyi de planladığı ileri sürülüyor. Bazı iddialara göre de Markle bu kitap sayesinde aslında insanların kendisi için "üzgün" hissetmesini de istiyor.

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'DÜRÜST BİR PORTRE' DİYE TANITILMIŞTI

Yazarları da Finding Freedom adlı kitabı "ilham verici, kendine güvenli ve ileri görüşlü bir çiftin, dürüst ve çok yakın portresi" olarak tanımlıyor.