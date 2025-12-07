Eski başbakanla ilişki yaşıyordu… Ünlü şarkıcı sonunda aşkını ilan etti!

Haberin Devamı

Ve bu ilişki artık resmileşti. Aslında herkes onların birlikte olduğunu gazete manşetlerinde görmüştü.

Ama Katy Perry, eski Kanada başbakanı Justin Trudeau ile aşk pozlarını ilk kez Instagram'dan paylaştı. Bu da günümüzde çiftlerin ilişkilerini ilan etme şekli haline gelince çiftin aşkı böylelikle resmiyet kazandı.

İkili geçen hafta Japonya’ya tatile gitmiş, buradaki gezileri sırasında Japonya'nın eski başbakanı Fumio Kishida ve eşi Yuko Kishida ile bir “çift buluşması” da yapmıştı.

Katy Perry bu romantik tatilde çekilmiş fotoğraflarından bir kısmını Instagram hesabından gönderi olarak paylaştı.

Fotoğraflarda 41 yaşındaki Perry ve 53 yaşındaki Trudeau, açık havada çektikleri bir selfie için yanak yanağa poz verirken gülümsüyorlardı.

Başka bir fotoğrafta ise çift, bir sanat sergisinde ışıklandırılmış bir eser gibi görünen bir şeye bakıyordu.

Perry ayrıca birlikte yemek yedikleri bir videoyu da paylaştı. Klipte Trudeau, pop yıldızının suşi yemesini sevgiyle izliyordu.

Katy Perry tüm bu fotoğrafları paylaştığı gönderisinin altına "Tokyo Times turnede ve daha fazlası” yazmış ve yanına da kırmızı bir kalp emojisi koymuştu.

Hafta başında devam eden Lifetimes Turnesi kapsamında Japonya'ya seyahat eden Perry ve Trudeau, Tokyo'nun popüler turistik bölgesi Asakusa'da yürürken ve ardından akşam yemeği ve konser için bir restorana giderken el ele görülmüşlerdi.

Ünlü çift ilk olarak temmuz ayında Montreal'de yürüyüş yaparken ve daha sonra başbaşa yemek yerken görülmüş ve aşk dedikodularını alevlendirmişti.

Birkaç gün sonra Trudeau, Montreal'de sevgilisinin "Lifetimes" turnesi kapsamında verdiği konseri ön sıralardan izlerken ve ona şarkılarında eşlik ederken görüntülendi.

Gelen dedikodulara göre eski başbakan Justin Trudeau, Katy Perry’ye “deli oluyor” ve onun mükemmel kadının tanımı olduğunu düşünüyor.

"Politika, çocuklar ve Fransız yemekleri de dahil olmak üzere her konuda anlaştılar” denen çift ikisinin de uzun süren birliktelikleri bittikten sonra, kalpleri boşken karşılaşıp birbirlerine ilk bakışta vurulmuş gibi görünüyor.

Katy Perry, temmuz ayında 10 yıllık birlikteliğin ardından nişanlısı Orlando Bloom'dan ayrılmıştı. Çiftin 5 yaşında, Daisy Dove adında bir kızları var.

Justin Trudeau da 2023’te eşi Sophie Trudeau’dan ayrılmıştı. Onların da bu evlilikten 18 yaşında Xavier, 16 yaşında Ella-Grace ve 11 yaşında Hadrien adında üç çocukları var.