Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Eşinin soyadını sildirmek için mahkemeye başvurmuştu... Seda Sayan'dan ilk açıklama

#Seda Sayan#Çağlar Ökten#Soyadı Davası
Eşinin soyadını sildirmek için mahkemeye başvurmuştu... Seda Sayandan ilk açıklama

Nisan ayında evlendiği Çağlar Ökten’in soyadını kullanmamak için dava açtığı haberleriyle gündeme gelen Seda Sayan, bu durumun eşiyle arasında kriz yarattığı iddiasına yanıt verdi.

Haberin Devamı

7’nci evliliğini Çağlar Ökten’le yapan Seda Sayan, önceki gün Ataköy’de bir güzellik merkezinin açılışına katıldı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Sayan, “Hayatım çok iyi gidiyor, çok mutluyum. Baksanıza gözlerimin içi gülüyor. Eşim bu yaz Kaş’ta tatil yapmamızı istiyor, onun dediği olacak, baş başa tatil yapacağız” dedi. Sayan, eşinin soyadını kullanmama kararının evliliğinde soruna yol açtığı haberleri hakkında da konuştu:

Eşinin soyadını sildirmek için mahkemeye başvurmuştu... Seda Sayandan ilk açıklama

Seda Sayan, nisan ayında evlendiği Çağlar Ökten’in soyadı yerine kendi soyadını kullanmak istediğini söyledi.

ADAM BENİM HAYATIMDA

 “O yanlış anlaşıldı. Boşanacağımız ve benim evi terk ettiğim bile yazıldı. Öyle bir şey yok. Ben daha önce söylemiştim kendi soyadımı kullanacağım diye. Eğer eşimin soyadını alacak olursam, bir sürü evrakta değişikliğe gidilecek. Benim bu işlerle uğraşacak zamanım yok. Adam benim hayatımda. Ben kurban olurum onun soyadına.”  (Behlül AYDIN)

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Seda Sayan ve Çağlar Ökten evlendi Prag planı suya düştüSeda Sayan ve Çağlar Ökten evlendi! Prag planı suya düştü Haberi görüntüle

ESKİ EŞLERİNİN SOYADINDAN VAZGEÇMEDİLER 

Magazin dünyasında Seda Sayan'ın aksine bırakın evli kalmayı, boşandıktan sonra bile eski eşinin soyadını kullanmaya devam eden isimler de var... İşte onlardan bazıları:

SEZEN AKSU

Sezen Aksu ilk evliliğini Ali Engin Aksu ile yaptı. Bu evlilik sayesinde 'Aksu' soyadını alan sanatçı şöhret basamaklarını hızla tırmandı.

Eşinin soyadını sildirmek için mahkemeye başvurmuştu... Seda Sayandan ilk açıklama


Sezen Aksu'nun ilk evliliği hüsranla sonuçlandı. Daha sonra iki evlilik yapıp boşansa da Sezen Aksu ilk eşinin soyadını kullanmaktan hiç vazgeçmedi.

MUAZZEZ ABACI

İlk evliliği hüsranla sonuçlanan Muazzez Abacı, ayrılığın ardından iki kez daha nikah masasına oturdu.

Eşinin soyadını sildirmek için mahkemeye başvurmuştu... Seda Sayandan ilk açıklama


Usta sanatçı buna rağmen ilk eşinin soyadını kullanmaktan vazgeçmedi.

IVANA SERT

Haberin Devamı

Ivana Sert bir ara boşandığı kocası Yurdal Sert ile soyadı yüzünden bir gerilik yaşamıştı. Yurdal Sert bir ara "Soyadıma gereken önemi vermiyor, erkeklik gururumu incitiyor" diyerek Ivana Sert'in evlilik öncesi soyadına dönmesini istemişti.

Eşinin soyadını sildirmek için mahkemeye başvurmuştu... Seda Sayandan ilk açıklama


Ancak sonra bu sorun çözüldü, Ivana Sert hala evlilik soyadını kullanmaya devam ediyor.

EMEL MÜFTÜOĞLU

Avukat Oğuz Müftüoğlu ile evlenen Emel Müftüoğlu, tam ismini duyurmaya başlamışken eşiyle yollarını ayırdı.

Eşinin soyadını sildirmek için mahkemeye başvurmuştu... Seda Sayandan ilk açıklama

Bu evlilikten Çağrı isminde bir kızı olan güzel şarkıcı, ayrılığa rağmen 'Müftüoğlu' soyadını kullanmaya devam etti.

DEMET AKBAĞ

Haberin Devamı

Demet Akbağ ilk evliliğini henüz 22 yaşındayken muhasebeci İskender Akbağ ile yaptı. Ancak aradığı mutluluğu bulamadı ve evlilik boşanma ile sonuçlandı.

Eşinin soyadını sildirmek için mahkemeye başvurmuştu... Seda Sayandan ilk açıklama

Zafer Çika ile evlenen olan ve bu evlilikten Ali isminde bir oğlu bulunan Demet Akbağ, ilk eşinin soyadını kullanmaya devam ediyor.

NURSELİ İDİZ

Oyuncu Nurseli İdiz mesleğe yeni başladığı dönemde Çamlıbel soyadını taşıyordu. Ancak o zamanlar şimdiki kadar ünlü değildi.

Eşinin soyadını sildirmek için mahkemeye başvurmuştu... Seda Sayandan ilk açıklama

Cem İdiz ile evlenip onun soyadını aldıktan sonra şöhreti iyice arttı. Çift bir süre sonra boşandı, ancak ayrılmalarına rağmen oyuncu hala, eski eşinin soyadını kullanıyor.

Haberin Devamı

NİLÜFER AÇIKALIN

Nilüfer Açıkalın, Peker Açıkalın ile evli olduğu dönemde adını duyurdu.

Eşinin soyadını sildirmek için mahkemeye başvurmuştu... Seda Sayandan ilk açıklama

Çift sonradan boşandı ama Nilüfer Açıkalın, Küçükçavdar olan evlilik öncesi soyadını hiç kullanmadı.

PERRAN KUTMAN

Perran Kutman merhum sanatçı Hüseyin Kutman ile evlenip 'Kutman' soyadını aldı.

Eşinin soyadını sildirmek için mahkemeye başvurmuştu... Seda Sayandan ilk açıklama

İki usta oyuncu geçen yıllar içerisinde yollarını ayırdı, fakat Perran Hanım hala 'Kutman' soyadını kullanıyor.

GÖNÜL YAZAR

Gönül Özyeğinler desek belki çok az kişi tanır.. Ama Gönül Yazar denilince herkes.. Türk sanat müziğinin 'taş bebek'i daha meşhur olmadan Necdet Yazar ile evlenip 'Yazar' soyadını aldı.

Haberin Devamı

Eşinin soyadını sildirmek için mahkemeye başvurmuştu... Seda Sayandan ilk açıklama

Gönül Hanım, Necdet Bey'den ayrılıp, üzerine defalarca evlilik daha yapmasına rağmen hala 'Yazar' soyadını kullanıyor.

SERPİL ÇAKMAKLI

80'li yılların cesur sahneleri ile adından söz ettiren ismi Serpil Çakmaklı oyunculuğa başladığında Mert Çakmaklı ile evliydi.

Eşinin soyadını sildirmek için mahkemeye başvurmuştu... Seda Sayandan ilk açıklama

Çiftin evliliği çok kısa sürdü ve ayrıldılar. Ancak, ayrılığa rağmen güzel yıldız 'Çakmaklı' soyadını kullanmaya devam etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Seda Sayan#Çağlar Ökten#Soyadı Davası

BAKMADAN GEÇME!

Londranın en esrarengiz cinayeti nasıl ortaya çıktı Kanıtları teker teker inceledi ve...

Londra'nın en esrarengiz cinayeti nasıl ortaya çıktı? Kanıtları teker teker inceledi ve...

#Roberto Calvi
Cinsel taciz, sömürü... İddialar çok ciddi Sosyal medyada imrenilen bir hayat ve ardındaki dans tarikatı

Cinsel taciz, sömürü... İddialar çok ciddi! Sosyal medyada imrenilen bir hayat ve ardındaki 'dans tarikatı'

#Miranda Derrick
BİR SORUDAN FAZLASI | Beni huzurevine mi göndereceksin

BİR SORUDAN FAZLASI | Beni huzurevine mi göndereceksin?

#Yaşlı Bakımı

BAKMADAN GEÇME!

Londranın en esrarengiz cinayeti nasıl ortaya çıktı Kanıtları teker teker inceledi ve...

Londra'nın en esrarengiz cinayeti nasıl ortaya çıktı? Kanıtları teker teker inceledi ve...

#Roberto Calvi
Cinsel taciz, sömürü... İddialar çok ciddi Sosyal medyada imrenilen bir hayat ve ardındaki dans tarikatı

Cinsel taciz, sömürü... İddialar çok ciddi! Sosyal medyada imrenilen bir hayat ve ardındaki 'dans tarikatı'

#Miranda Derrick
BİR SORUDAN FAZLASI | Beni huzurevine mi göndereceksin

BİR SORUDAN FAZLASI | Beni huzurevine mi göndereceksin?

#Yaşlı Bakımı