Eşinin arkadaşı ile birlikte

Haberin Devamı

12 yıldır evli olan çift, mutluluklarıyla biliniyordu çünkü. Yakınları “Neyi paylaşamadılar acaba?” diye düşünedursun, ben size boşanmanın nedenini söyleyeyim. Aldığım istihbarata göre çiftin ayrılma nedeni ihanetmiş! Meğer Kerem Tümay, eşini diş hekimi Birgül Metin’le aldatıyormuş. Ve söylenene göre; Birgül Metin, Merve Arkon’un yakın arkadaşıymış! ‘Mış’ diyorum, herhalde ortada arkadaşlık falan kalmamıştır artık!

2 reklama 3 milyon TL

Kubilay Aka, hem oyunculuğu hem de fiziğiyle yeni neslin aranılan isimlerinden. İki farklı markanın reklam yüzü olan yakışıklı oyuncu, iki imzayla 3 milyon lira kazandı.

Haberin Devamı

Yakışıklı oyuncu Kubilay Aka, şöhretini katlamaya devam ediyor. 27 yaşındaki Aka, sadece oyunculuğuyla değil fiziğiyle de adından söz ettirdiği için reklam projelerinin de gözde ismi. Oyuncu, yaz sezonunda da iki farklı reklam projesiyle ekranlarda olacak.

Hem bir kozmetik hem de bir giyim markasının yüzü olan oyuncu, duyduğuma göre bu iki anlaşmadan toplam 3 milyon TL kazanmış. Umut Evirgen’in yönettiği ve Selin Şekerci ile başrolü paylaşacağı “Annesinin Kuzusu” filmi için geçtiğimiz günlerde sete çıkan Aka, çekimlerin ardından geç de olsa tatil yapacak.

Gelecek sezon için birçok dizi senaryosu okuyan başarılı oyuncu, tatilde projeleri inceleyip hangisini seçeceğine karar verecek.

Kaliforniya esintisi Türkiye’de

Orka Holding, SMM Tekstil ortaklığıyla ünlü Amerikan lüks giyim markası Beverly Hills Polo Club’ı Türkiye’ye getirdi.

Markanın Türkiye pazarına girişine yönelik düzenlenen tanıtım lansmanı, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Orka Holding Yönetim Kurulu Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu, Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatör Osman Arar, SMM Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şimşek ve Torunlar Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun’un ev sahipliğinde Mall of İstanbul flagship mağazasında gerçekleştirildi.

Haberin Devamı

Eltiler birlikte geziyor

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Turan’a artık davetlerde eltisi Katre Yırtıcı eşlik ediyor. Geçtiğimiz yıl Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan’la nişanlanan Katre Yırtıcı, Aslıhan Turan’a benzerliğiyle adından söz ettirmişti. İki elti, önceki gün Selin Öztarhan’ın ev sahipliği yaptığı Penhaligon’s parfümlerinin davetine birlikte katıldı. Hem Beymen Morini’deki brunch’ta arkadaşlarıyla bir araya geldiler hem de markanın yeni çıkardığı parfümü deneyimleme şansı buldular.

Lal Batman’dan Belgrad’da sergi

Lal Batman’ın “Antrakt: Hayatın Perde Arasındakiler” başlıklı ilk uluslararası kişisel sergisi, 4 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında dünyanın yükselen çağdaş sanat merkezlerinden biri olan ve Belgrad’da yer alan Bioskop Balkan ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Yaklaşık 1 yıldır süren serginin kürasyonunu ise Ebru Yetişkin üstleniyor. Temelinde bir Türk kervansarayı olarak birçok kritik sahneye tanıklık eden Bioskop Balkan’ın tarihi atmosferinde gerçekleşecek serginin büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Haberin Devamı