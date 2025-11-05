Eşine sahneden seslenip söz almıştı… Ünlü çift üçüncü çocuklarına kavuştu… Şimdi sırada dört numara var!

Haberin Devamı

Hatta yeni yıl her yaklaştığında “En iyi yılbaşı filmleri” listelerinin tepesinde yer almaya devam ediyor.

Evde Tek Başına (Home Alone) filmiyle bir çocuk yıldız olarak hayatlarımıza giren, Macaulay Culkin’in kardeşi ünlü oyuncu Kieran Culkin ve eşi Jazz Charton üçüncü çocuklarını kucaklarına aldı.

Bu mutlu haberi de Kieran Culkin’in büyük bir başarı kazandığı "Succession" dizisindeki rol arkadaşı Sarah Snook verdi.

Snook geçtiğimiz gün Access Hollywood'a verdiği bir röportajda eşi Jazz Charton ile birlikte üçüncü çocuklarını kucaklarına aldıklarını açıkladı ve "Ah, bir de minik bebekle tanıştım. Çok mutlular ve çok tatlılar” diyerek ünlü çiftin çocuklarına kavuştuklarını duyurdu.

2012’de tanışıp aşk yaşamaya başlayan ve 2013’te evlenen çiftin 6 yaşında Kinsey adında bir kızları ve 4 yaşında Wilder adında bir de oğulları vardı.

Çiftin ikinci çocuklarının doğmasından bir yıl sonra, 2024’te Emmy kazanan Kieran Culkin sahneye çıkıp teşekkür konuşması yaparken daha fazla çocuk istediğini açıkça dile getirmiş hatta karısına "Kazanırsam belki çocuk yaparız demiştin. Bak kazandım!" diye seslenerek herkesi kahkahaya boğmuştu.

Ünlü oyuncu bu kez birkaç ay sonra, Mart 2025’te bu kez de kariyerinin ilk Oscar’ını kazanmış, bir kez daha sahneden eşine seslenip “Üçüncü çocuk için söz vermiştin. Bak şimdi de Oscar kazandım. Artık dördüncü çocuğu da istiyorum” demişti.

Çift daha sonra mutlu mesut bir açıklama yapmış, Kieran Culkin “Karım ödül kazanamayacağımı düşündüğü için çocuk sözü verdi” demiş, Jazz Charton da "Aman tanrım, bunu gerçekten söyledim! Sanırım sana üçüncü bir çocuk borçluyum!" diyerek üçüncü çocuğun yolda olduğu sinyalini vermişti.

Altı ay sonra yani eylül ayında Jazz Charton eşiyle katıldığı bir davette büyümüş karnıyla ortaya çıktı ve gerçekten de bebek beklediğini açıklamış oldu.

Jazz Charton gerçekten de kocasına verdiği sözü tutmuş, çift ünlü oyuncu daha Oscar’ını kazanmadan üçüncü çocuk için çalışmalara başlamıştı… Ve en sonunda aralarına yeni katılan bebekleriyle beş kişilik bir aile oldular.

Hayranları bebek haberini alınca Kieran Culkin’e dördüncü bebek sözünü de hatırlatmaya başladı. Oysa ünlü oyuncu 2018’de, kızları doğmadan önce bir röportaj vermiş ve çocuk isteyip istemediğinden emin olmadığını söylemişti.

“Ufukta çocuk planı yok” diyen ünlü oyuncu ebeveynliğin çok fazla yük ve sorumluk getirdiğini söylese de şimdi üç çocuk babası oldu ve belli ki ailesini daha da büyütmek ve dört çocuk sahibi olmak için sabırsızlanıyor…