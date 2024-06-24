Eşimle sosyal medyada tanıştım... 'Ben seni aldım'

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Yıldırım, eşi Buse Cevatemre ile sosyal medya üzerinden tanıştıklarını itiraf etti:

“Eşimle sosyal medya üzerinden tanıştık. Daha önce benim filmlerimi izlemiş, bana bir sempatisi varmış. O yüzden takibe almış, benim de güzelliği ve bilim insanı olması çok ilgimi çekti.

Pandemi döneminde konuşmaya başladık. Yaklaşık bir ay boyunca yoğun bir şekilde konuştuk. Sonra her yer kapalı olduğu için Gezi Parkı’nda buluşmaya karar verdik. Karşıdan geldi geldi, şöyle bir baktım, müthiş biri, hemen sarıldım öptüm ve ‘Ben seni aldım’ dedim. Sonra evlendik.”

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BİZ BÖYLE TANIŞTIK...

Kimisi hala sürüyor kimisi noktalandı ama onlar aşklarını gözler önünde yaşadı. Peki nasıl tanıştılar? İşte ünlülerin birbirinden ilginç tanışma hikayeleri...

'Tanıştığımız gün evlenmeye karar verdik'

2004 yılında Özge Yılmaz ile nikah masasına oturan Tolga Çevik özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Çevik, 'Eşimle tanıştığımız gün evlenmeye karar verdik. Ben en çok evde ünlüyüm' dedi.

Yaptığı şov programıyla adından sıkça söz ettiren Tolga Çevik bilinmeyenlerini ve aile yaşamını anlattı.

Eşimle tanıştığımız gün evlenmeye karar verdik

Cem Yılmaz'ın kardeşi Özge Yılmaz'la evli olan ünlü komedyen, Ceyda Düvenci'nin "Eşinle tanıştığınız gün evlenmeye karar vermişsiniz" sözlerine "O gün 10. dakika içinde... Eşimle tanıştığımız gün evlenmeye karar verdik. Biz seninle evleneceğiz, biliyorsun değil mi' dedim. 'Biliyorum' dedi. Söz, nişan falan... O çok gençti tanıştığımızda, 3 yıl sonra da evlendik. Çoğu kişi de inanmıyor. Bizim Rıza Sönmez şahittir, inanmayan ona sorabilir" cevabını verdi.

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Akşam yemeğini beraber yiyelim nesliyiz biz

Tan ve Tuna adında iki çocuğu olan Çevik aile hayatından da bahsetti, "Akşam yemeğini beraber yiyelim nesliyiz biz. Bunu biz korumasak çocuklarımız koruyor. Çok güzel bir şey, insan yalnız olmadığını hissediyor"

Çevik ayrıca "Ben en çok evde ünlüyüm, eyvah babam geliyor diyorlar" sözleriyle de güldürdü.

'Ben bu çocukla evleneceğim'

Oyuncu Selahattin Paşalı, uzun zamandır birliktelik yaşadığı Lara Tümer ile Nisan 2022'de evlenmişti. Kısa süre sonra da kızları Pera'ya kavuşan çiftten Tümer, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

Instagram hesabında soru cevap yapan Tümer, bir takipçisinin "Eşinizle nasıl tanıştınız?" sorusunu da yanıtladı. Uzun bir sevgililik süreci yaşayan ikilinin birlikte eğitim aldığı ortaya çıktı.

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Lara Tümer tanışma sürecini; "2014 veya 2015 yılıydı, ben oyunculuk eğitimi alıyordum. Selahattin ile de bir dönem aynı sınıfa denk geldik. Selahattin’i gördüğüm an ben bittim! O zaman dedim ki ‘ben bu çocukla evleneceğim’" sözleriyle anlattı.

Nereden buldun bu kızı? Ünlü oyuncu eşiyle tanışma hikayesini anlattı...

Kavak Yelleri ve Avrupa Yakası dizileriyle ününe ün katan oyuncu Sarp Apak 2017 yılında Bengisu Uzunöz ile nikah masasına oturmuştu.



2018 yılında oğulları Güney'e kavuşan mutlu çiftin aşkları doludizgin devam ediyor.

Eşine çok güldüğünü söyleyen Apak tanışma hikayelerini şu sözlerle anlatmıştı: “Bengisu sadece beni değil, bütün arkadaşlarını çok güldürüyor. Cem Yılmaz izledi ve hayran oldu. Bana ‘Nereden buldun bu kızı?’ diye sordu ve ben de ‘Twitter’dan dedim.”

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Burcu Esmersoy ilk kez anlattı: Yanında uyumayayım, horlarım...

Burcu Esmersoy, 2023 yılında nikah masasına oturduğu eşi Nazım Akmandil ile tanışma hikayesini anlattı.

"Bir sabah 8.15 uçağıyla Berlin'e uçarken, bomboş bir uçakta 2A ve 2B'ye oturduk biz. Boş uçakta yan yana! Uçak kalkmadan uyurum ben, yorucu bir tempoda çalıştığım için hep uyurum ben. Dikine uyuyabilen bir insanım, ne kadar hoş bir çocuk onun yanında uyumayayım şimdi horlarım ben diye, başka yere oturdum. Uçak indi, uçaktan indik, pasaport kuyruğuyla karşılaştım, 1 saat 45 dakika! O kuyrukta 2 tane Türk, konuşmaya başladık. Hikayeyi kimse bilmiyor, ilk kez anlatıyorum"

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GÖRÜCÜ USULÜ TANIŞTIK

Sosyal medya fenomeni Duygu Özarslan, basketbolcu Can Maxim Mutaf ile nasıl tanıştıklarını YouTube kanalında anlattı:

“Görücü usulü tanıştık. Ortak bir arkadaşımız ‘Biri var, senden çok hoşlanıyor’ dedi. Beklentim sıfır olduğu için ilgilenmedim. ‘Ya çirkindir ya da salaktır’ dedim. Sonra bir akşam mesaj attı. Ertesi gün buluştuk ve sevgili olduk.”

AİLELERİMİZ TANIŞTIRDI

TRT1'de yayınlanan "Pelin Çift'le İyi Fikir" programına katılan Canan Karatay, canlı yayında eşine ilanıaşk etti.

Karatay, "Eşime yanındayken bile hasret duyuyorum, bizi annelerimiz tanıştırdı" dedi.

'BEN DE BU KIZI ARIYORDUM'

Yasemin Özilhan ile eşinin tanışması da ilginç. Bir dönemin güzel oyuncusu tanışma hikâyelerini şöyle anlatmıştı:

"İzzet bir dönem işleri için Moskova’da yaşamış. Şirket, lojmanında küçük bir daire vermişler. Küçük de bir televizyonu varmış ve orada benim 3-4 bölüm yayımlanan ‘Aşk Oyunu’ dizimi izliyormuş. Karıncalı karıncalı... Beni görüp beğenmiş. Çevresine sormuş 'Nasıl ulaşabilirim' diye, ortak tanıdık çıkmamış. Dizi kalkınca ben ‘Doktorlar’ kadrosuna girdim. İzzet de izin gününde İstanbul’a geliyor. Televizyon izlerlerken babası diyor ki 'Oğlum bak bu ‘Doktorlar’ dizisi bizim hastanede çekiliyor.' İzzet bakıyor, beni görüyor. 'Ben de bu kızı arıyordum' diyor. Ablası Türkan Abla hastanenin genel müdürü. Ertesi gün İzzet hastaneye geliyor ve tanışıyoruz."

'AKLIM UÇTU'

Gelelim Türkiye'nin bir başka ünlü çiftinin hikayesine. Beren Saat ile nasıl tanıştığını Kenan Doğulu katıldığı bir programda şöyle anlatmıştı:

"Benim evimdeki bir yılbaşı yemeğinde tanıştık. Ortak bir dostumuz sayesinde... Planlanmamış bir buluşmaydı. Beren'i beğenmemek mümkün değil. Hakkında ne zaman konuşulsa onu tanısan da tanımasan da insanı heyecanlandıran bir dünya duruşu var. Ama aklımda öyle bir şey yoktu. Tabii tanıdıktan sonra bambaşka... "

Doğulu, eşiyle tanıştıktan sonra neler hissettiğini de şu cümlelerle ifade etmişti: "Beren'le tanıştığım an 'âşıklık sistemim' tamamen çöktü, hatlarım kilitlendi. Aklım uçtu!"

BU AŞK ÇOK KONUŞULDU

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan dizi setinde tanıştı ve aşkları magazin gündemine bomba gibi düştü.

İkili birlikte rol aldıkları İlk Aşk dizisinin setinde birbirlerine aşık oldu. Çift, 2008 yılında evlendi.

4 YILLIK AŞK SONRASI NİKAH

2001’de Miss Turkey güzellik yarışmasına katılan Sedef Avcı ve eşi model Kıvanç Kasabalı’yla bu yarışmada tanıştı.

Ama evlenme kararını hemen almadılar. Çift 4 yıllık bir beraberliğin ardından 2005'te nikah masasına oturdu.

ÖMÜRLÜK MUTLULUK

Bir de "şarap gibi" bir aşk öyküsü: Bu öykünün kahramanları Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan.



Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından Hülya Koçyiğit ile eşi Selim Soydan 5 Temmuz 1968'den bu yana evliler. Yani tam 56 yıldır...

Selim Soydan, takım kampı için gittiği Büyükada’da o dönem Yeşilçam’ın en genç, en güzel kadınlarından biri olan Koçyiğit’le karşılaşınca kalbi hızla çarpmaya başlamış. Bir daha da yavaşlamamış! Sıkı bir takip sonucu, ne yapıp edip aklından evliliğin ‘e’si bile geçmeyen Koçyiğit’i nikáh masasına oturmaya razı etmiş. ‘Annen annem, kardeşlerin kardeşlerim olsun. Gel Hülya yuvamızı kuralım’ demiş… Çift; 5 Temmuz 1968’de nikáh masasına oturmuş. Nikâh o kadar kalabalıkmış ki, onlar bile nikáh memurunun karşısına tam bir saat geç çıkmışlar. Sıcak, yapış yapış bir günde, o kalabalığın arasında bile gözleri, elleri birbirini kaybetmemiş. Ve o gün bir kez de tanıklarının önünde söz vermişler ömür boyu beraber olmaya…