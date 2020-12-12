"Eşime sahneden evlenme teklifi ettim" İyi Aile Babası'nın Mehmet Ali'si Çağlar Çorumlu ile keyifli röportaj!

Sunuculuğunu Tülay Demir Oktay’ın üstlendiği program Set Ekstra’nın konuğu olan Çağlar Çorumlu samimi açıklamalarda bulundu. Kanal D'de ekrana gelen yeni dizisi İyi Aile Babası ve özel hayatıyla ilgili keyifli bir röportaj veren ünlü oyuncu Çağlar Çorumlu, "Sürprizleri seviyorum, eşime sahneden evlenme teklifi ettim" dedi.

İyi Aile Babası dizisinde fedakar bir babayı canlandıran dizinin Mehmet Ali'si Çağlar Çorumlu, gerçek hayatta nasıl bir baba olduğunu Set Ekstra'ya anlattı.

Çorumlu, verdiği röportajda; İyi Aile Babası dizisinde canlandırdığı Mehmet Ali karakteriyle kendisi arasında benzerliklerini de anlattı.