Eşi ve yasak aşkı aynı zamanda hamile kalmıştı: İstediğin kadar ihanet et, yuvanı yık... Dönüp dolaşıp geleceğin yer torunlarının yanıdır!

Ama onun yaptığı sıradan bir ihanetin birkaç basamak üstüydü. Evinde çalışan hizmetliyle karısını aldatmıştı.

Üstelik tesadüfe bakın ki karısıyla onu aldattığı kadın, aynı anda hamile kalmıştı... Doğum yapmaları bile birkaç gün arayla oldu.

O bu büyük ihaneti uzun süre sakladı. Ama sonra iş gerçeği gizleyemeyeceği bir noktaya geldi ve her şeyi itiraf etti. Tabii ki uzun yıllardır aynı yastığı baş koyduğu karısı ondan boşandı. 25 yıllık yuvaları dağıldı...

Aradan geçen bunca zamanın ardından hayatını toparladı yine de. Eski karısıyla dost kalıp aile için önemli günlerde bir araya geliyor onunla şimdi.

BU İHANETİN EŞİ BENZERİ HER ZAMAN GÖRÜLMEZ

Konuyu takip edenler Arnold Schwarzenegger ile Maria Shriver'dan söz ettiğimizi çoktan anladı. Çiftin 1986 yılında kurduğu dört çocuklu yuva 2011 yılında dağıldı.

Bunun nedeni de Scnwarzenegger'ın karısı Maria'yı evlerinde hizmetli olarak çalışan Mildred Baena ile aldatmasıydı... Üstelik bu ihanetten bir de çocuk dünyaya gelmişti.

Maria Shriver ile Arnold'un en küçük çocuğu Christopher ve yıldız oyuncunun Baena ile yasak ilişkisinden doğan oğlu Joseph aynı yaşta olduğunu da hatırlatalım.

Schwarzenegger'ın uzun süre sakladığı bu gerçek sonunda ortaya çıktı. Maria Shriver da hemen boşanma adımını attı.





Arnold Schwarzenegger'ın yasak aşk yaşadığı Mildred Baena, evlerinde hizmetliydi... Maria Shriver ile de araları gayet iyiydi. İşin ilginci Beana'nın kocası da oğulları Joseph'i kendi çocuğu sanıyordu.





Joseph, büyüyüp de Arnold'un gençliğine iyice benzemeye başlayınca artık gerçeğin saklanacak yanı da kalmadı.

BİR AY İÇİNDE DEFALARCA BULUŞMUŞLAR

Aslında evlilikleri 2011'de bitti ama resmen boşanmaları 2021'de tamamlandı. Eski çiftin aralarındaki mali anlaşmayı sağlaması uzun zaman aldı.

Durumun kısa özeti bu... Yine de Maria Shriver ile Arnold Schwarzenegger, boşandıktan bir süre sonra dört çocuklarının hatırına dostane bir ilişki geliştirdi.

Eski çift zaman zaman çocuklarıyla ilgili özel günlerde bir araya geliyor. Bunun örneklerinden birini de kızları Katherine, Aralık ayının nasıl geçtiğini özetleyen bir sosyal medya paylaşımında gözler önüne serdi.

Arnold Schwarzenegger'ın ihaneti yüzünden yuvaları dağılan eski çift, sadece bir ay içinde defalarca kızlarının evinde buluştu bu paylaşımlara göre.

Schwarzenegger'ın büyük kızı Katherine ile damadı Chris Pratt'tan üç tane torunu var. Sık sık da onlarla birlikte vakit geçiriyor.





ASLINDA YAPTIĞINDAN ÇOK PİŞMAN

O karelerden edinilen izlenim de her ne kadar yaşanan ihanetin acısı tamamen silinmeyecek olsa da yine de çocuklarına iyi birer ebeveyn olmak için ellerinden geleni yaptıkları.

Aslına bakılırsa Arnold Schwarzenegger da öyle ya da böyle hem kendi 25 yıllık yuvasını hem de yasak ilişki yaşadığı Mildred Baena'nın yuvasını yıktığı için o kadar da memnun değil..

Bundan bir süre önce verdiği bir röportajda "Evliliği değil ama karımı özlüyorum" diyerek bu konuda bir ipucu da verdi.

Schwarrzengger yine aynı röportajda "Keşke bir boşanma Oscar'ı olsaydı Maria ile ben onu alırdık" bile dedi.

Eski karısını hala sevdiğini söyleyen Schwarzenegger "Onunla evli olduğumuz dönemi değil ama Maria'yı özlüyorum" bile dedi.

Hatta "Boşanmak tamamen benim hatamdı "sözleriyle bu konudaki sorumluluğu da üstlendi.