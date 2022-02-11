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Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'den yeni paylaşım!

#Ece Erken#Şafak Mahmutyazıcıoğlu#Silahlı Saldırı

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırı sonucu kaybeden Ece Erken'in özlemi bitmiyor.

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Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ortağı olduğu mekândan silahlı saldırıya uğramış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Eşinin acısıyla yıkılan Ece Erken zor günler yaşamaya devam ediyor. Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na olan özlemi her geçen gün artan ünlü sunucu yaptığı son paylaşımla duygulandırdı.

Erken, eşiyle dans ettiği anları sosyal medya hesabında yayınladı.

 "ÇOK ÖZLEDİM AŞKIM"

Ece Erken, geçtiğimiz gün de eşinin kendisine sarıldığı bir fotoğrafı, 'Çok özledim be aşkım çok! Ne çok sevmişim ben seni meğer, canım nasıl yanıyor bil bilsen... Allah'ım mekanını cennet eylesin, nur içinde yat İnşallah. Dualarımdasın' notuyla paylaşmıştı...

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlunu kaybeden Ece Erkenden yeni paylaşım

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7 AY ÖNCE EVLENMİŞLERDİ

Ece Erken (43) ile uzun süredir aşk yaşayan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haziran 2021'de nikâh masasına oturmuştu. Sürpriz bir kararla evlenen ikili güzel haberi, 'Herkese selam. Biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize, sonra dostlarımıza, sevenlere, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz” mesajıyla duyurmuştu.

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlunu kaybeden Ece Erkenden yeni paylaşım

KOCAMIN DUASINI YAPTIK

Eşine saldırı düzenleyenlerin fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Erken, suçluların yakalandığını öğrenince teşekkür mesajı yayınladı.

Nikah fotoğrafını paylaşan Erken altına şu notu düştü:

"HAYATIMI" kaybettiğim şu süreçte bir an olsun beni yalnız bırakmayan, başta eşimin ailesi olmak üzere dostlarıma ve sizlere yaşamış olduğum tarifsiz acımdan ötürü teşekkür etme fırsatı bulamadım. Ancak bugün eşimin katillerinin yakalandığı haberinin bana verdiği güçle, başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu beyefendiye, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ve acımı paylaşan herkese teşekkür etmek isterim. Biz bu akşam canım kocamın duasını yaptık, dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun."

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65 BİN LİRA İÇİN OLAMAZ

65 bin lira tartışmalarıyla ilgili konuşan Ece Erken, "İnanmıyorum. 65 bin lirayı Şafak cebinden verirdi. Öyle olmazdı. Davaya bakacak hakime sesleniyorum. Ayağına sıkmış zaten, yürüyemiyor, daha niye sıkıyor? Sen niye her yerine sıkıyorsun? Duran adamın ayağına sıkılırsa cinayete teşebbüs. Bu adam 10 yılda çıkarsa hakkımı helal etmiyorum." dedi.

 

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#Ece Erken#Şafak Mahmutyazıcıoğlu#Silahlı Saldırı

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