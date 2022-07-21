Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu kaybeden Ece Erken: Bana acımı yaşatmadılar

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“Bir iyiyim, bir kötü. Yaşamaya devam ediyorum” diyen sunucu, “Keşke kocanın alın terini, o hak etmeyen ailesine vermeseydin” yorumunda bulunan takipçisine şöyle dedi:

“Dünya malı dünyada kalacak. Onlara da yar olmaz merak etmeyin.” Erken, “Şafak Bey’in yokluğunun, ona özlemin üstesinden nasıl geliyorsun?” sorusuna ise “Daha 7 ay oldu. Tabii ki zorlanıyorum ama çevresi acımı tam yaşatmadı. Onlarla mücadele etmekten kafamı koyup tam ağlayamadım bile” yanıtını verdi.

500 BİN VEREYİM DE SUSUN!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kardeşi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafında tehdit edildiğini iddia eden Ece Erken, sosyal medya hesabından savcılığa suç duyurusunda bulunacağını açıkladı:"Kardeşinin mallarına çökmüşsün, katillerin peşine 1 saniye düşmemişsin, benim kapı önümün güvenlik kameralarını ne hakla aldırırsın ki! Aldır, benim abdestimden şüphem yok. Savcılığa tehdit ve şantajdan veriyoruz. Ah Şafak ne üzülüyordur. Ben hepinize tek başıma yeterim. Benimle gurur duyuyordur eşim!"

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Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesinden para almadığını söyledi:

"Neye üzülüyorum biliyor musunuz? Miras ne kötü ne acı bir şeymiş. Bu insanlar hergün bizdeydi, biz onlarda, çocuklar bir arada... Siz de şahitsiniz tek kuruş almadım. Şafak'ın bir minibüsü kalmış o da bende değil. Kapı önümün görüntüsünü aldırıyor abisi ve karısı. 'Ece'de mi?' diye. Ya 500 bin vereyim susun da Şafak'a bir dua edin. 40'ını bile yapmadınız. Rabbim kim ne hak ettiyse yaşatsın.'

REDDİ MİRAS YAPIYORUM

Şafak Mahmutyazıcoğlu'nun ölümünün ardından eşinin ailesi ile karşı karşıya gelen ve 'Saatini bile istediler' diyen Ece Erken, mayıs ayında şaşırtan bir karar aldı.

Mirası kabul etmeyeceğini duyuran Ece Erken, "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız. Reddi miras yapıyorum herkese sevgi ve saygılarımla" dedi.

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EŞİNİN SOYADINI SİLDİ

Zor günler yaşayan ve eşine olan özlemini her fırsatta dile getiren Ece Erken'den yeni bir hamle geldi.

Ünlü sunucu sosyal medya hesaplarından 'Mahmutyazıcıoğlu' soyadını kaldırdı.

Bir takipçisi Ece Erken'e 'Eşinizin soyadını neden sildiniz?' diye sordu. Erken ise 'Yaşananlardan sonra bazı akrabalarıyla aynı soyadını taşımamak için. Her gün daha daiğrenç şeyler duyuyorum' yanıtını verdi.

HAYATIM BOYUNCA KALBİMDE OLACAKSIN

Ece Erken sosyal medya hesabında eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile videosunu ve fotoğraflarını paylaştı.

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Erken görüntülere "Çok özledim Şafak'ım. Eminim yukarıdan, cennetten bizi izliyorsun. Oradan bile elinden geleni yaparsın sen. Keşke bir anda gelsen. Şafak'ım adamdı. Çevresinde tek adam yoktu. O adamdı! Hayatım boyunca kalbimde olacaksın." notunu düştü.