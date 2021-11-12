Eşi Hakan Baş ile zor günler geçiren Bensu Soral: Çok yıpratıcı

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Hakan Baş’la evliliğinde sıkıntılı bir dönemden geçen güzel oyuncu, sorular üzerine “Bizim Hakan’la öyle bir düşmanlığımız yok. Benim için çok değerli bir insan. Kendisinin bendeki yeri çok ayrı” dedi.

Soral, dizi partneri Kubilay Aka’yla ortaya çıkan samimi fotoğraflarının eşiyle arasını bozduğu iddiası sorulunca da şöyle konuştu:

“Diğer sanatçı arkadaşlarımızın da başına gelen bir durum. Keşke böyle kirletilmese ilişkiler. Mesleğimiz gereği konuşmak durumunda kalıyoruz ama çok yıpratıcı ve psikoloji bozan bir durum.”