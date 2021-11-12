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Eşi Hakan Baş ile zor günler geçiren Bensu Soral: Çok yıpratıcı

#Bensu Soral#Hakan Baş#Kubilay Aka
Eşi Hakan Baş ile zor günler geçiren Bensu Soral: Çok yıpratıcı
Sayit DURMAZ

Bensu Soral önceki akşam Kuruçeşme’deki bir benzin istasyonunda görüntülendi

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Hakan Baş’la evliliğinde sıkıntılı bir dönemden geçen güzel oyuncu, sorular üzerine “Bizim Hakan’la öyle bir düşmanlığımız yok. Benim için çok değerli bir insan. Kendisinin bendeki yeri çok ayrı” dedi.

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Soral, dizi partneri Kubilay Aka’yla ortaya çıkan samimi fotoğraflarının eşiyle arasını bozduğu iddiası sorulunca da şöyle konuştu:

“Diğer sanatçı arkadaşlarımızın da başına gelen bir durum. Keşke böyle kirletilmese ilişkiler. Mesleğimiz gereği konuşmak durumunda kalıyoruz ama çok yıpratıcı ve psikoloji bozan bir durum.” 

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Bensu Soral ile Hakan Baş 2018 yılında nikah masasına oturmuştu...

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#Bensu Soral#Hakan Baş#Kubilay Aka

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