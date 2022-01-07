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Eşi Aslı Bilimlier'i modacı Gülşah Saraçoğlu ile aldattığı iddia edilen Deha Bilimlier sorulardan kaçtı!

#Deha Bilimlier#Aslı Bilimlier#Gülşah Saraçoğlu
Eşi Aslı Bilimlieri modacı Gülşah Saraçoğlu ile aldattığı iddia edilen Deha Bilimlier sorulardan kaçtı
Sayit DURMAZ

Gülşah Saraçoğlu ile aşk yaşadığı haberleriyle bir süredir gündemde olan Deha Bilimlier, sorulardan kaçtı.

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Deha Bilimlier’in sahne aldığı mekânda kendisini dinlemeye gelen Gülşah Saraçoğlu’yla beraberlik yaşadığı iddia edilmiş, ünlü popçu Demet Akalın da, “İki tarafı da uyarmıştım geçen sene. Daha çok hanım tarafını uyarmıştım” açıklamasını yapmıştı.

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Deha Bilimlier, önceki gece Etiler Sahne İstanbul’da konser verdi.

Sahne sonrası dışarıda kendisini bekleyen basın mensuplarının olduğunu öğrenen şarkıcı, görüntü vermemek ve sorulardan kaçmak adına 1 saat daha mekan içerisinde kaldı.

Bilimlier, mekanın arka kapısından çıkarak gözden kayboldu.

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#GÜLŞAH SARAÇOĞLU#DEHA BİLİMLİER
Aslı Bilimlier eşi Deha Bilimlieri evden kovdu Aslı Bilimlier eşi Deha Bilimlier'i evden kovdu
#GÜLŞAH SARAÇOĞLU#DEHA BİLİMLİER

Eşi Aslı Bilimlieri modacı Gülşah Saraçoğlu ile aldattığı iddia edilen Deha Bilimlier sorulardan kaçtı

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