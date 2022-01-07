Eşi Aslı Bilimlier'i modacı Gülşah Saraçoğlu ile aldattığı iddia edilen Deha Bilimlier sorulardan kaçtı!

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Deha Bilimlier’in sahne aldığı mekânda kendisini dinlemeye gelen Gülşah Saraçoğlu’yla beraberlik yaşadığı iddia edilmiş, ünlü popçu Demet Akalın da, “İki tarafı da uyarmıştım geçen sene. Daha çok hanım tarafını uyarmıştım” açıklamasını yapmıştı.

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Deha Bilimlier, önceki gece Etiler Sahne İstanbul’da konser verdi.

Sahne sonrası dışarıda kendisini bekleyen basın mensuplarının olduğunu öğrenen şarkıcı, görüntü vermemek ve sorulardan kaçmak adına 1 saat daha mekan içerisinde kaldı.

Bilimlier, mekanın arka kapısından çıkarak gözden kayboldu.