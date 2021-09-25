Eser Yenenler'in eşi Berfu Yıldız Yenenler'den aldatma itirafı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Paha biçilemiyor... Dünyanın en büyük hazinesi Taliban her yerde arıyor...Paha biçilemiyor... Dünyanın en büyük hazinesi! Taliban her yerde arıyor...#Afganistan
NBAde aşı krizi Forma giyemeyecek... Servet kaybedecek...NBA'de aşı krizi! Forma giyemeyecek... Servet kaybedecek...#NBA
Evin içinde aşı kavgaları Yatakları bile ayırdık... Ya aşı olacağız ya boşanacağızEvin içinde aşı kavgaları! Yatakları bile ayırdık... Ya aşı olacağız ya boşanacağız!#Aşı Tartışması
Kritik toplantının günü belli oldu İşte öne çıkan gündem başlıklarıKritik toplantının günü belli oldu! İşte öne çıkan gündem başlıkları#Kabine Toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı 5 zincir market için harekete geçildiCumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! 5 zincir market için harekete geçildi#Fahiş Fiyat
Altındağ olaylarına ilişkin flaş gelişme Karar verildiAltındağ olaylarına ilişkin flaş gelişme! Karar verildi#Altındağ
Nijeryalı kral Gürcistanda belediye başkanı adayı olduNijeryalı kral Gürcistan'da belediye başkanı adayı oldu#Nijerya
Skandal sözlerini canlı yayında savundu Muhammed ismini yasaklayacağımSkandal sözlerini canlı yayında savundu! 'Muhammed ismini yasaklayacağım'#FRANSA
Kural yok, baskı yok, bir gemi ve kripto para var dediler ama... Başlarına gelmeyen kalmadı'Kural yok, baskı yok, bir gemi ve kripto para var' dediler ama... Başlarına gelmeyen kalmadı!#Kripto Para
Beşiktaştan sürpriz transfer 18lik genç yıldız formayı giydi...Beşiktaş'tan sürpriz transfer! 18'lik genç yıldız formayı giydi...#Beşiktaş
Büyük skandal DNA sonuçları şoke etti...Büyük skandal! DNA sonuçları şoke etti...#Sperm Bağışı
Pandemide sağlıklı beslenme ve sporla 10 kilo verdim"Pandemide sağlıklı beslenme ve sporla 10 kilo verdim"#Miray Daner
ABDdeki hayat pahalılığından şikayet etmişti... Tolga Karel Türkiyeye dönecek miABD'deki hayat pahalılığından şikayet etmişti... Tolga Karel Türkiye'ye dönecek mi?#Tolga Karel
Yüzde yüz yerli... İşte insansız yangın söndürme uçaklarıYüzde yüz yerli... İşte insansız yangın söndürme uçakları!#TEKNOFEST 2021
Eski sevgililer ‘hortlayabilir’Eski sevgililer ‘hortlayabilir’#Astroloji
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yıldız Yenenler'den aldatma itirafı

#Berfu Yıldız Yenenler#Berfu Yenenler#Eser Yenenler
Eser Yenenlerin eşi Berfu Yıldız Yenenlerden aldatma itirafı

2015 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasına katılan Berfu Yıldız Yenenler yarışmada 4. Seçilmişti. Berfu Yıldız Yenenler daha sonra 2019 senesinde hayatını komedyen Eser Yenenler ile birleştirdi. Güzel manken, önceki gün katıldığı programda aldatma itirafıyla gündeme geldi.

Haberin Devamı

İlk olarak ismini 2015 senesinde duyuran Berfu Yıldız Yenenler, daha sonra 2019 senesinde Eser Yenenler ile nikah masasına oturarak milyonlarca kişi tarafından tanınır hale geldi.

Edebimizle, ahlakımızla, nerede, ne diyeceğini bilen bir çiftiz

İlgili Haber:Edebimizle, ahlakımızla, nerede, ne diyeceğini bilen bir çiftiz

Eser Yenenler ile evlendikten sonra mankenliğe ara ve Berfu Yıldız Yenenler, aynı sene bebekleri Kuzey Yenenler’i kucağına almış ve çift böylece ilk bebeklerine kavuşmuş oldu.

Oyuncu Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler’in ikinci bebekleri ise geçtiğimiz mart ayında dünyaya geldi. ikili, çocuklarına Mete ismini verdi

Mutlu bir evlilik süren Berfu ve Eser Yenenler, çifti sosyal medya sayfalarından paylaştıkları mizahi gönderilerle sık sık gündeme geliyor. Çiftten Berfu Yenenler, önceki gün, ‘İşin Aslı’ isimli programa konuk oldu.

Eser Yenenlerin eşi Berfu Yıldız Yenenlerden aldatma itirafı

Programdan özel hayatından ve evliliğinden bahseden Berfu Yenenler, mutlu bir evlilik sürdüğünün ve Eser Yenenler ile çok anlaştığını vurguladı.

Program sunucusunun, “Hiç aldattın mı?” sorusu üzerine Berfu Yenenler, “Ergenlik döneminde aldatmışımdır. Tam hatırlamıyorum, lise zamanlarında muhakkak birini duygusal olarak aldatmışımdır.

Haberin Devamı

Onunlayken bir başkasından hoşlanmışımdır. Aldatmak, sayılıyorsa bu evet aldattım” ifadelerini kullandı.

LİSE YILLARINDAN BAHSEDİYORUM”

Berfu Yenenler, ''Kimi aldattın?'' sorusuna şu yanıtı verdi: Fiziksel olarak aldatma değil de, duygusal olarak olmuştur. Olur ya öyle lisede, yan sınıftakini de seviyorum ama öteki sınıftakini de seviyormuşum. Ay karşıdaki de çok tatlıymış falan. O zamanlardan bahsediyorum.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Berfu Yıldız Yenenler#Berfu Yenenler#Eser Yenenler