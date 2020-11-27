Eser Yenenler yıllar sonra "Çok Güzel Hareketler 2” de

Bu hafta izleyicileri bir de sürpriz bekliyor. Programa, tanıdık bir yüz olan Eser Yenenler konuk oluyor. Eline mikrofonu alan eski çırak, sayısız skeç oynadığı BKM Sahnesi’ne bu kez konuk olarak çıkıyor.

“Çok Güzel Hareketler 2”, 29 Kasım Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.