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Haber Giriş: 27.11.2020 - 11:15 | Son Güncelleme:

Eser Yenenler yıllar sonra "Çok Güzel Hareketler 2” de

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Genel sanat yönetmenliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın yaptığı, “Çok Güzel Hareketler 2” yeni bölümü ile bu pazar ekrana geliyor.

Bu hafta izleyicileri bir de sürpriz bekliyor. Programa, tanıdık bir yüz olan Eser Yenenler konuk oluyor. Eline mikrofonu alan eski çırak, sayısız skeç oynadığı BKM Sahnesi’ne bu kez konuk olarak çıkıyor.
Çok Güzel Hareketler 2”, 29 Kasım Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.

 

 

 

 

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