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Haber Giriş: 19.08.2020 - 08:57,Son Güncelleme:

Eser Yenenler: Oğuzhan diyetimi sabote etti

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Eser Yenenler: Oğuzhan diyetimi sabote etti
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Zayıflamaya karar veren Eser Yenenler, diyet sürecini çektiği videolarla YouTube kanalında paylaşıyor.

Oyuncu, diyetinin 6’ncı haftasında çektiği videoda 12 kilo verdiğini söyledi. Yakın arkadaşı Oğuzhan Koç’un ziyaretine gelirken getirdiği cheesecake’i de paylaşan Yenenler, “Benim kilo vermemi istemiyor” dedi.

Eser Yenenler, bir günlük beslenme programını da paylaştı: “Kahvaltıda biber, domates, füme et, avokado, lor peyniri, bir dilim ekmek, zeytin yiyorum. Öğlen meyve ve iki hurma, akşam da avuç içi kadar et ve salata tüketiyorum.” 

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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