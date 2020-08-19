Eser Yenenler: Oğuzhan diyetimi sabote etti

Oyuncu, diyetinin 6’ncı haftasında çektiği videoda 12 kilo verdiğini söyledi. Yakın arkadaşı Oğuzhan Koç’un ziyaretine gelirken getirdiği cheesecake’i de paylaşan Yenenler, “Benim kilo vermemi istemiyor” dedi.



Eser Yenenler, bir günlük beslenme programını da paylaştı: “Kahvaltıda biber, domates, füme et, avokado, lor peyniri, bir dilim ekmek, zeytin yiyorum. Öğlen meyve ve iki hurma, akşam da avuç içi kadar et ve salata tüketiyorum.”