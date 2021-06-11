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Haber Giriş: 11.06.2021 - 08:31 | Son Güncelleme:

Eser Yenenler: Herkese nasip olmaz

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Eser Yenenler: Herkese nasip olmaz

Eser-Berfu Yenenler önceki akşam Ayayorgi Paparazzi’de görüntülendi.

Evliliklerinin ikinci yılını kutlayan çiftin, yazı geçirmek için Alaçatı’da toplam 350 bin TL’ye ev kiraladığı öğrenildi. Ünlü oyuncu, “İkinci yılda hâlâ ilk günkü gibi olmak, şansımız. Herkese nasip olmaz” dedi.

Berfu Yenenler, photoshopla eşini kaslı yaptığı fotoğraf hakkında şunları söyledi:

“Ne yaşıyorsam onu şeffaf aktarmayı seviyorum.”

Oyuncu ise “Aşkım beni insanların ağzına sakız ettin. Bu hafta ‘Çok Güzel Hareketler’de fotoğrafı kullanmışlar. İnsanı hiç beklemediği yerden vurdular” diyerek güldürdü.

Eser Yenenler: Herkese nasip olmaz


Berfu'nun doğum kiloları gittiEser Yenenler ile evli olan ve Kuzey adında bir oğlu olan Berfu Yenenler, Mete'nin dünyaya gelmesi ile ikinci kez anne olmanın sevincini yaşamıştı. 10 günde doğum kilolarından kurtulan Yenenler, "Hala inanamıyorum. Kadın olmak ne kadar güzel" ifadelerini kullandı.
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