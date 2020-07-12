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Haber Giriş: 12.07.2020 - 10:48,Son Güncelleme:

Erzurumspor'u Acun Ilıcalı uçurdu

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Erzurumspor'u Acun Ilıcalı uçurdu
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Erzurumspor'a olan sevgisiyle bilinen Acun Ilıcalı'dan bir jest daha...

Geçtiğimiz yıl "Erzurumspor'a Dayanışma Gecesi' düzenleyen Ilıcalı, bugün 17.30’da deplasmanda Altay’la karşılaşacak olan mavi-beyazlı kafile için özel uçak kiraladı.

Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş’in kritik 90 dakika öncesinde yaptığı destek talebini geri çevirmeyen Ilıcalı, mavi-beyazlı kafilenin İzmir'e gidiş ve dönüşü için özel uçak kiraladı. 2 gün İzmir'de kalacak olan uçağın tüm masraflarını ünlü televizyoncu üstlendi.

 

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