Erzurumspor'u Acun Ilıcalı uçurdu

Geçtiğimiz yıl "Erzurumspor'a Dayanışma Gecesi' düzenleyen Ilıcalı, bugün 17.30’da deplasmanda Altay’la karşılaşacak olan mavi-beyazlı kafile için özel uçak kiraladı.

Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş’in kritik 90 dakika öncesinde yaptığı destek talebini geri çevirmeyen Ilıcalı, mavi-beyazlı kafilenin İzmir'e gidiş ve dönüşü için özel uçak kiraladı. 2 gün İzmir'de kalacak olan uçağın tüm masraflarını ünlü televizyoncu üstlendi.