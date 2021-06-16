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Haber Giriş: 16.06.2021 - 08:43 | Son Güncelleme:

Ertuğrul Postoğlu: Hülya Avşar'a ters bakmayacaksın

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Ertuğrul Postoğlu: Hülya Avşar'a ters bakmayacaksın

Ünlü oyuncu Ertuğrul Postoğlu önceki gün Etiler Akmerkez’deydi.

Ekrana veda eden “Masumiyet” dizisinde senaryo gereği rol arkadaşı Hülya Avşar’dan tokat yiyen ve bunun sonucunda çenesi çıkan Postoğlu, iyileştiğini söyledi:

“Çenem kendine geldi. Hülya suratıma yavaş vurmak istedi ben de tam tersine ‘Sen vur, ben alırım’ dedim. 7-8 açıdan çektik. Son çekimden önce Hülya, ‘Ertuğrul gerçekten acıdı, özür diliyorum’ dedi. ‘Boşver. Kartal pençesinden Fenerbahçe’ye ne olur’ deyince gözlerindeki alevi gördüm. Son çekimde çenemi kapatamadım. Hülya neredeyse ağlayacaktı. Çenemde hafif bir kayma oldu. Şunu anladım, Hülya’ya ters bakmayacaksın.” 

Ertuğrul Postoğlu: Hülya Avşara ters bakmayacaksın

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