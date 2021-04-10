Ersin Korkut'un sözleri tepki çekmişti... İlk açıklama geldi!

Ersin Korkut, Diyarbakır'a gitti. Bir arkadaşı ile TikTok videosu çeken Korkut, 'Diyarbakır'ı nasıl buldun?' soruna 'Başkentimiz' yanıtını verdi.

Ersin Korkut'un sözleri sosyal medyada tepki çekti.

Korkut bunun üzerine Instagram sayfasında yazılı bir açıklama yaptı:

"Ben Diyarbakır'ı bu yörenin, bölgenin kültür başkenti anlamında söyledim. Hatta gündüz bunu anlatan bir paylaşım yaptım. İzmir Ege'nin kültür başkenti, merkezidir. Bunun gibi... Bu anlamda söyledim ama düşüncemi doğru ifade edemedim. Ben siyasetten anlayan bir insan değilim. Tabii ki bir başkentimiz vardır ve Ankara'dır. Çok üzgünüm. Ben Türkiye'de herkesin birlikte mutlu bir şekilde yaşamasından başka hiçbir şey düşünmem. Herkesten özür dilerim"

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