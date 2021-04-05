Erol Kaynar: Hatır için çiğ tavuk... Sadece suşiyse yenir

◊ İşletmeciliğe Galata Kulesi ile başlıyorsunuz... Avantajlı bir başlangıç mı dezavantajlı bir başlangıç mı?

- Avantajlı bir başlangıç tabii, tam bir hayat okuluydu.

◊ Ticari hayatta: Mantık mı içgüdü mü?

- Mantıklıyımdır aslında. Ama içgüdülerime çok güvenirim. Şimdiye kadar da beni çok çok az yanılttılar. O yüzden içgüdü.

◊ Bir şeyi gece planlamak mı sabah planlamak mı?

- Güne iyi başlayabilmek için geceden planlamak.

◊Açtığınız mekânlardan hangisi daha avangarttı: Sortie mi Supper Club mı?

- Sortie dünyaya tanıtabildiğimiz bir marka. Ama Supper Club şovlarıyla, dekoruyla, oturma düzeniyle falan tam bir avangarttı.

◊ Kuruçeşme’nin 20 yıl önceki canlılığını düşündüğünüzde... Hüzün mü umut mu?

- Biraz hüzün... Ama sakın unutma hayat, umudun olmadığı yerde biter.

◊ Şehrin en iyi restoranlarına, aşçılarına sahipsiniz ama yıllarca her öğle, annenizin işyerinize gönderdiği yemekleri yediniz. Annenizin eli mi daha lezzetli sizinki mi?

- Ben de yemek yapmaya düşkünümdür ama açık ara annemin. Onun yanında ancak çırak olurum.

◊ Bugün aldığınız kararlarda... Anneniz mi babanız mı daha etkilidir?

- Babam çok karışmayı sevmezdi, o yüzden annem. Dominant kadındı. İşyerlerime geldiğinde beş dakikada röntgenini çekerdi. Kim nedir, ne değildir, yemekler... Ne yapmamız gerektiğini gerekçeleriyle söylerdi. Onu çok özlüyorum.

◊ Her ikisininde yorumculuk ve yazarlık yapıyorsunuz: Spor mu gastronomi mi?

- Çok zor soru. Gastronomi mesleğim, ekmek param ve tutkum. Spor da nasıl diyeyim, benim ayrı bir dünyam gibi.

◊ Dive master lisanslı dalgıçsınız, sualtı fotoğraf ve videoları çekiyorsunuz. Belgeseliniz var. Her yıl mutlaka gittiğiniz Maldivler. Tatil mi kaçış mı?

- Buna şöyle diyeyim: Maldivler hem huzurum hem de kaçışım.

◊ Peki hayatınız belgesel olsa kim çekerdi: Kaptan Cousteau mu Anthony Bourdain mi?

- Anthony çeksin ya... Yurtdışındaki gastronomi yaşantımı, tarzımı hep çok benzetirler.

◊ Sofrada hangisine tahammül daha zordur: Obura mı gevezeye mi?

- Obura.

◊ Gurmelerden: Vedat Milor mu Mehmet Yaşin mi?

- Mehmet... (Gülüyor) Öyle bir yemek yiyişi var ki canınızın çekmemesi mümkün değil. Yan masada olsanız onun masasına geçmek istiyorsunuz. Ayrıca bence tam halk adamı, anlaşılır bir anlatımı var.

◊ Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız: Kırmızı et mi deniz mahsulleri mi?

- Kesinlikle kırmızı et.

◊ Gece hayatında hangisi daha iyi sonuç verir: Göz kırpmak mı göz kaçırmak mı?

- O çok net: Göz kaçırmak.

◊ Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ve çirkin doğmak mı, fakir ve güzel doğmak mı?

- Fakir ve güzel olmak.

◊ Hatır için çiğ tavuk: Yenir mi yenmez mi?

- Yenir, yenir tabii ama sadece suşiyse (Gülüyor).

HAYAT BİLGİSİ....

Arada saygı kalmamışsa: Kayıtsızlık

◊ Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olmamak mı her aşkınızın kötü bitmesi mi?

- Tabii ki kimselere âşık olamamak.

◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi kayıtsızlık mı?

- Aşkın karşıtı saygı. Şayet o da kalmamışsa... Kayıtsızlık.

◊ Beyaz yalan ne zaman hoş görülebilir: Sevdiğimiz zaman mı sevildiğiniz zaman mı?

- Sevdiğim zaman.

◊ Hangisini tercih edersiniz: Tek başına ağlamak mı, birinin omuzunda ağlamak mı?

- Tek... Tek başıma.

◊ Affetmek mi unutmak mı?

- Affetmek... Sadece insanı insan yapan duyguların başında gelmez, ruhunuza da iyi gelir.

KÜÇÜK KEYİFLER...

İstanbul en güzel Anadolu Yakası’ndan seyredilir

◊ İstanbul’un kokuları mı sesleri mi?

- Sesleri... Özellikle deniz ve martı sesleri.



◊ Anadolu Yakası mı Avrupa Yakası mı?

- Avrupa Yakası. O yüzden Avrupa Yakası’nda oturuyorum.



◊ Peki hangisinin manzarası daha güzel: Boğazın Anadolu Yakası’nın mı Avrupa Yakası’nın mı?

- Orada iş değişir. Manzara denince Anadolu’dan Avrupa Yakası daha güzel seyredilir.

Ulvi bir görüntü. Özellikle yaz akşamları.



◊ Yılın hangi dönemi sizin zamanlarınız: İlkbahar-yaz mı sonbahar-kış mı?

- Soruya tam cevap vermem gerekirse ilkbahar-yaz. Ama ben sonbahar-yazı tercih ederim.



◊ Deniz-kum-güneş mi orman-ağaç-temiz hava mı?

- Tartışmasız deniz-kum-güneş. Deniz benim vazgeçilmezim.



◊ Bodrum mu Çeşme mi?

- Bodrum. Yılların aşkı bizimkisi. 19 senedir dolunayı Maça Kızı’ndan doğuruyorum.

Türkbükü’nü kucaklar gibi doğmaya başlar, karşı dağların arasından... Off, hadi yaz gelsin.



◊ En iyi tekne kiminkidir: Kendinizinki mi arkadaşınızınki mi?

- En iyi tekne arkadaşımınkidir! (Gülüyor)



◊ Gündoğumu mu günbatımı mı?

- Günbatımı.



◊ Hangi üçlü sizinki: Rakı-balık-Ayvalık mı kebap-şalgam-Adana mı?

- Rakı-balık-Ayvalık.



◊ Biraz yoldan çıkmak istediniz: Mantı mı iskender mi?

- İskender.



◊ Ayaklarınıza kara sular inmiş:

İyi bir roman mı iyi bir film mi?

- İyi bir roman.



◊ Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı pijama-terlik-televizyon mu?

- Telefon-YouTube-sosyal medya.

GÜNDELİK HALLER...

Köpeğe bile kötü yemek vermeye kıyamam

◊ Asla hatırlamadığınız biri size samimi davranıyor... Yekten hatırlamadığınızı mı söylersiniz dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsınız?

- Dolambaçlı sorularla kim olduğunu anlamaya çalışırım.

◊ Mangal partisinde köfteleri beğenmediniz... Tabakta bırakmak mı çaktırmadan köpeğe vermek mi?

- Köpeğe bile kötü yemek vermeye kıyamam. Yok, veremem.

◊ Evinize yatılı bir misafir geldi, horlamasından uyunmuyor: Uyandırır mısınız uykusuz mu kalırsınız?

- Kişiye göre değişir bu. Ben uykusuz kalmayı tercih ederim.

◊ Uçakta/otobüste habire omzunuzda uyuyan bir teyze var ince ince ittirir misiniz hostese mi şikâyet edersiniz?

- Teyzeyi hiç tedirgin etmem. Yazık, demek ki çok yorgun, kalsın öyle. Ben rahatsız olurum, ona dokunmam.

HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...

◊ Hangisine daha çok gülersiniz: Cem Yılmaz mı Ata Demirer mi?

- Ata.

◊ Nazım Hikmet mi Orhan Veli mi?

- Nâzım.

◊ Twitter mı Instagram mı?

- Twitter.

◊ Cem Karaca mı Barış Manço mu?

- Barış.

◊ Tavla mı satranç mı?

- Satranç.

◊ Yeşilçam’dan: Türkan Şoray mı Filiz Akın mı?

- Filiz Akın.

◊ Tarık Akan mı Kadir İnanır mı?

- Tarık.

◊ Kedi mi köpek mi?

- Köpek.

◊ İkisi de başvursa hangisini barmaid olarak işe alırdınız: Marilyn Monroe mu Brigitte Bardot mu?

- Brigitte!

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?