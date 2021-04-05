Erol Kaynar: Hatır için çiğ tavuk... Sadece suşiyse yenir
Kuruçeşme’de Sortie, Nişantaşı’nda Salomanje; Barcode, Kalamata, Limoncello... Bugüne kadar gittiğiniz, sosyalleştiğiniz, eğlendiğiniz birçok yerde Erol Kaynar’ın imzası var. Alanım gereği ben onu işletmeci yüzüyle tanıdım ama şapkası çok: Futbol insanı, aşçı, gezgin, dalgıç, belgeselci... Ama ne önemlisi muhabbet adamı ve müşfik bir abi: “Sakın unutma” diyor, “Hayat, umudun olmadığı yerde biter. Ve affetmek ruha iyi gelir.”
◊ İşletmeciliğe Galata Kulesi ile başlıyorsunuz... Avantajlı bir başlangıç mı dezavantajlı bir başlangıç mı?
- Avantajlı bir başlangıç tabii, tam bir hayat okuluydu.
◊ Ticari hayatta: Mantık mı içgüdü mü?
- Mantıklıyımdır aslında. Ama içgüdülerime çok güvenirim. Şimdiye kadar da beni çok çok az yanılttılar. O yüzden içgüdü.
◊ Bir şeyi gece planlamak mı sabah planlamak mı?
- Güne iyi başlayabilmek için geceden planlamak.
◊Açtığınız mekânlardan hangisi daha avangarttı: Sortie mi Supper Club mı?
- Sortie dünyaya tanıtabildiğimiz bir marka. Ama Supper Club şovlarıyla, dekoruyla, oturma düzeniyle falan tam bir avangarttı.
◊ Kuruçeşme’nin 20 yıl önceki canlılığını düşündüğünüzde... Hüzün mü umut mu?
- Biraz hüzün... Ama sakın unutma hayat, umudun olmadığı yerde biter.
◊ Şehrin en iyi restoranlarına, aşçılarına sahipsiniz ama yıllarca her öğle, annenizin işyerinize gönderdiği yemekleri yediniz. Annenizin eli mi daha lezzetli sizinki mi?
- Ben de yemek yapmaya düşkünümdür ama açık ara annemin. Onun yanında ancak çırak olurum.
◊ Bugün aldığınız kararlarda... Anneniz mi babanız mı daha etkilidir?
- Babam çok karışmayı sevmezdi, o yüzden annem. Dominant kadındı. İşyerlerime geldiğinde beş dakikada röntgenini çekerdi. Kim nedir, ne değildir, yemekler... Ne yapmamız gerektiğini gerekçeleriyle söylerdi. Onu çok özlüyorum.
◊ Her ikisininde yorumculuk ve yazarlık yapıyorsunuz: Spor mu gastronomi mi?
- Çok zor soru. Gastronomi mesleğim, ekmek param ve tutkum. Spor da nasıl diyeyim, benim ayrı bir dünyam gibi.
◊ Dive master lisanslı dalgıçsınız, sualtı fotoğraf ve videoları çekiyorsunuz. Belgeseliniz var. Her yıl mutlaka gittiğiniz Maldivler. Tatil mi kaçış mı?
- Buna şöyle diyeyim: Maldivler hem huzurum hem de kaçışım.
◊ Peki hayatınız belgesel olsa kim çekerdi: Kaptan Cousteau mu Anthony Bourdain mi?
- Anthony çeksin ya... Yurtdışındaki gastronomi yaşantımı, tarzımı hep çok benzetirler.
◊ Sofrada hangisine tahammül daha zordur: Obura mı gevezeye mi?
- Obura.
◊ Gurmelerden: Vedat Milor mu Mehmet Yaşin mi?
- Mehmet... (Gülüyor) Öyle bir yemek yiyişi var ki canınızın çekmemesi mümkün değil. Yan masada olsanız onun masasına geçmek istiyorsunuz. Ayrıca bence tam halk adamı, anlaşılır bir anlatımı var.
◊ Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız: Kırmızı et mi deniz mahsulleri mi?
- Kesinlikle kırmızı et.
◊ Gece hayatında hangisi daha iyi sonuç verir: Göz kırpmak mı göz kaçırmak mı?
- O çok net: Göz kaçırmak.
◊ Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ve çirkin doğmak mı, fakir ve güzel doğmak mı?
- Fakir ve güzel olmak.
◊ Hatır için çiğ tavuk: Yenir mi yenmez mi?
- Yenir, yenir tabii ama sadece suşiyse (Gülüyor).
HAYAT BİLGİSİ....
Arada saygı kalmamışsa: Kayıtsızlık
◊ Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olmamak mı her aşkınızın kötü bitmesi mi?
- Tabii ki kimselere âşık olamamak.
◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi kayıtsızlık mı?
- Aşkın karşıtı saygı. Şayet o da kalmamışsa... Kayıtsızlık.
◊ Beyaz yalan ne zaman hoş görülebilir: Sevdiğimiz zaman mı sevildiğiniz zaman mı?
- Sevdiğim zaman.
◊ Hangisini tercih edersiniz: Tek başına ağlamak mı, birinin omuzunda ağlamak mı?
- Tek... Tek başıma.
◊ Affetmek mi unutmak mı?
- Affetmek... Sadece insanı insan yapan duyguların başında gelmez, ruhunuza da iyi gelir.
KÜÇÜK KEYİFLER...
İstanbul en güzel Anadolu Yakası’ndan seyredilir
◊ İstanbul’un kokuları mı sesleri mi?
- Sesleri... Özellikle deniz ve martı sesleri.
◊ Anadolu Yakası mı Avrupa Yakası mı?
- Avrupa Yakası. O yüzden Avrupa Yakası’nda oturuyorum.
◊ Peki hangisinin manzarası daha güzel: Boğazın Anadolu Yakası’nın mı Avrupa Yakası’nın mı?
- Orada iş değişir. Manzara denince Anadolu’dan Avrupa Yakası daha güzel seyredilir.
Ulvi bir görüntü. Özellikle yaz akşamları.
◊ Yılın hangi dönemi sizin zamanlarınız: İlkbahar-yaz mı sonbahar-kış mı?
- Soruya tam cevap vermem gerekirse ilkbahar-yaz. Ama ben sonbahar-yazı tercih ederim.
◊ Deniz-kum-güneş mi orman-ağaç-temiz hava mı?
- Tartışmasız deniz-kum-güneş. Deniz benim vazgeçilmezim.
◊ Bodrum mu Çeşme mi?
- Bodrum. Yılların aşkı bizimkisi. 19 senedir dolunayı Maça Kızı’ndan doğuruyorum.
Türkbükü’nü kucaklar gibi doğmaya başlar, karşı dağların arasından... Off, hadi yaz gelsin.
◊ En iyi tekne kiminkidir: Kendinizinki mi arkadaşınızınki mi?
- En iyi tekne arkadaşımınkidir! (Gülüyor)
◊ Gündoğumu mu günbatımı mı?
- Günbatımı.
◊ Hangi üçlü sizinki: Rakı-balık-Ayvalık mı kebap-şalgam-Adana mı?
- Rakı-balık-Ayvalık.
◊ Biraz yoldan çıkmak istediniz: Mantı mı iskender mi?
- İskender.
◊ Ayaklarınıza kara sular inmiş:
İyi bir roman mı iyi bir film mi?
- İyi bir roman.
◊ Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı pijama-terlik-televizyon mu?
- Telefon-YouTube-sosyal medya.
GÜNDELİK HALLER...
Köpeğe bile kötü yemek vermeye kıyamam
◊ Asla hatırlamadığınız biri size samimi davranıyor... Yekten hatırlamadığınızı mı söylersiniz dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsınız?
- Dolambaçlı sorularla kim olduğunu anlamaya çalışırım.
◊ Mangal partisinde köfteleri beğenmediniz... Tabakta bırakmak mı çaktırmadan köpeğe vermek mi?
- Köpeğe bile kötü yemek vermeye kıyamam. Yok, veremem.
◊ Evinize yatılı bir misafir geldi, horlamasından uyunmuyor: Uyandırır mısınız uykusuz mu kalırsınız?
- Kişiye göre değişir bu. Ben uykusuz kalmayı tercih ederim.
◊ Uçakta/otobüste habire omzunuzda uyuyan bir teyze var ince ince ittirir misiniz hostese mi şikâyet edersiniz?
- Teyzeyi hiç tedirgin etmem. Yazık, demek ki çok yorgun, kalsın öyle. Ben rahatsız olurum, ona dokunmam.
HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...
◊ Hangisine daha çok gülersiniz: Cem Yılmaz mı Ata Demirer mi?
- Ata.
◊ Nazım Hikmet mi Orhan Veli mi?
- Nâzım.
◊ Twitter mı Instagram mı?
- Twitter.
◊ Cem Karaca mı Barış Manço mu?
- Barış.
◊ Tavla mı satranç mı?
- Satranç.
◊ Yeşilçam’dan: Türkan Şoray mı Filiz Akın mı?
- Filiz Akın.
◊ Tarık Akan mı Kadir İnanır mı?
- Tarık.
◊ Kedi mi köpek mi?
- Köpek.
◊ İkisi de başvursa hangisini barmaid olarak işe alırdınız: Marilyn Monroe mu Brigitte Bardot mu?
- Brigitte!