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Haber Giriş: 08.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Erol Evgin: Doğum günü sürprizi

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Erol Evgin: Doğum günü sürprizi
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Erol Evgin’in “Altın Düetler 2” albümünde Funda Arar’la birlikte seslendirdiği “Deli Divane” şarkısına stüdyo okumalarındaki görüntülerden klip hazırlandı. Klip, bugün NetD Müzik ve Erol Evgin YouTube kanalında yayınlanacak.

Erol Evgin, klip yayını için neden 8 Nisan’ı seçtiklerini şöyle açıkladı: “8 Nisan Funda’nın doğum günü, ona sürpriz olsun istedim. Sevgili Fundacığım, sana sevdiklerinle sağlıklı, huzurlu, uzun bir ömür diliyorum.”

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