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Haber Giriş: 27.10.2020 - 16:21 | Son Güncelleme:

Erol Bulut'tan Furkan Palalı'ya doğum günü sürprizi

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe taraftarı olan ünlü oyuncu Furkan Palalı’nın doğum gününü gönderdiği video mesajıyla kutladı. Hayranları ise Furkan Palalı’nın Adana’da kaldığı oteli hediye yağmuruna tuttu.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fikret Fekeli karakterini canlandıran Furkan Palalı yeni yaşına birbirinden farklı sürprizlerle girdi. Hayranlarının kutlama mesajlarının yanı sıra  Palalı’yı en çok mutlu eden sürpriz, Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut’tan geldi. Gönderdiği video mesajıyla ünlü oyuncunun doğum gününü kutlayan Erol Bulut, Fenerbahçe taraftarı olan Furkan Palalı’ya mutlu yaşlar diledi. Başarılı teknik direktörün mesajını sosyal medyasında paylaşan ünlü oyuncu, ‘’Erol Hocam hep birlikte güzel günlere, şampiyonluklara’’ notunu düştü. Hayranları ise, oyuncunun Adana’da kaldığı otele çok sayıda hediye gönderirken, sosyal medyada da mesaj yağmuruna tuttu.

 

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