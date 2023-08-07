Erkin Koray'ın kızı Damla Koray kimdir, kaç yaşında? Damla Koray'dan babasına duygu dolu veda!

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Damla Koray kimdir sorusu Erkin Koray'ın ölüm haberi sonrası gündeme geldi. 'Köprüden Geçti Gelin' 'Kıskanırım', 'Esterabim', 'Fesuphanallah' gibi unutulmaz eserlere imza atan Anadolu rock müziğin usta ismi 82 yaşındaki Erkin Koray, uzun süredir yaşadığı Kanada'nın Toronto kentinde akciğer rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Erkin Koray'ın resmi hesabından Damla Koray paylaşım yaptı. 2003 yılında Milliyet'te Damla Koray'ın eğitimini evde aldığı ve okula gitmediği haberi yer almıştı. Peki, Damla Koray kimdir, kaç yaşında? İşte, ayrıntılar.

Damla Koray kimdir?

Doğum yeri Kanada olan Damla Koray'ın 40 yaşında olduğu biliniyor. 2003 yılında Milliyet'te şu haber yer almaktadır: Babasının eğitim sistemine karşı olması nedeniyle okula gitmeyen Damla Koray, artık 20 yaşında bir genç kız. Ve okula gitmemesi, tonmaister eğitimi almak isteyince başına iş açtı, karşısına diploma sorunu çıktı. Şimdi liseyi dışarıdan bitirmek için uğraşıyor.

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Müzik eğitimi almak için ilkokul sınavlarına girip beşinci sınıfı bitiren Damla Koray, Milliyet'e verdiği röportajda "Bu son oldu. Babamın doğru yaptığına inanıyorum. Zaten iş nedeniyle pratikte okula gitme imkânım yoktu. Komşu annelerin korkulu rüyasıydım, çünkü çocuklarının bana özenip okulu bırakacaklarından korkarlardı" demişti.

DAMLA KORAY'DAN BABASINA DUYGUSAL VEDA

Damla Koray, Erkin Koray'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

''Babam...

''babamız'' Canımın taa içi.... Ben kızın ve seni Baba deyip bağrına basan ''canlar'', güzel enerjimizi sevgimizi, saygımızı ve alkışlarımızı senden bir gün bile eksik etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak, daima ve ilelebet. Dilerim bu dünyada bulamadığın abrış ve huzuru, başka bir dünyada bulursun.

Doğru'su hiç şaşmayan, tanıdığım en sağlam adam; Anadolu Rock'ın mucidi, sevgili babam...

Benim için yaptıklarına minnettarım. Ne desem hakkını vermiş olmam.

Eminim ''senin çocuklar'' da, ülkelerini, kültürlerini ve onlara layık gördüğün cumhuriyeti ileri götürmek adına yaptıklarına her zaman minnettar kalacak.

Hakkını helal et.

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Seni ÇOK ama ÇOOKK seven kızın, Damla.