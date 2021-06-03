MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriErkin Koray isyan etti: Benim ekmeğimi ve emeğimi çalıp yemek mi senin ekmek paran oluyor?
GeriMagazin Erkin Koray isyan etti: Benim ekmeğimi ve emeğimi çalıp yemek mi senin ekmek paran oluyor?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 03.06.2021 - 10:29 | Son Güncelleme:

Erkin Koray isyan etti: Benim ekmeğimi ve emeğimi çalıp yemek mi senin ekmek paran oluyor?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erkin Koray isyan etti: Benim ekmeğimi ve emeğimi çalıp yemek mi senin ekmek paran oluyor?

ANADOLU rock müziğinin usta ismi Erkin Koray, izinsiz şarkılarını kullananları sosyal medya hesabı üzerinden uyardı.

Bundan sonra eserlerini izinsiz kullananları mahkemeye vereceğini belirten ünlü sanatçı şu ifadeleri kullandı: “YouTube veya benzeri ortamlarda; benim müziklerimi öyle kafalarına estiği gibi koyan kişiler, bundan sonra ekibim koyduğunuz videoları rapor edecek. Sakın, ‘ekmek param’ filan gibi saçma sapan savlarla gelmeyin. ‘Benim ekmeğimi ve emeğimi çalıp yemek mi senin ekmek paran oluyor?’ diye sorarım ben de o zaman! Size 4 gün müsaade. 7 Haziran Pazartesi günü başlanacak.
Ayrıca son yıllarda, tamamen hukuksuz bir şekilde çıkan LP’lerin sahiplerini de mahkemeye vereceğim.”

 

 

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi