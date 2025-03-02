Erkenciler kırmızı halıda... 97'nci Oscar Ödülleri bu gece dağıtılıyor

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Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda yapılacak olan törenin en renkli anları da kırmızı halıda yaşanıyor. Ödül heyecanı bir yana törenin bu kısmı renkli bir karnaval gibi geçiyor.

Gecenin konukları da usul usul kırmızı halıya adım atmaya başladı. İşte 97'nci Oscar Ödülleri gecesinin kırmızı halısından objektiflere yansıyanlar.

Oyuncu Julianne Hough, gecenin erkenci konuklarından biri olarak kırmızı halıya çıktı.





Ünlü oyuncu ve sunucu Mario Lopez yine her zamanki gibi şık ve espriliydi.

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Danya Devorah ve D.J. Gugenheim kırmızı halıda.





Children of a Lesser God (Başka Tanrının Çocukları) adlı filmdeki rolüyle 1987 yılında en iyi kadın oyuncu Oscar'ını kazanan işitme engelli oyuncu Marlee Matlin kırmızı halıya siyahlar içinde çıktı. İşaret diliyle "Sizi seviyorum" dedi.





The Witched filminde birlikte oynadığı rol arkadaşı Ariana Grande ile yaşadığı aşkla konuşulan Ethan Slater kırmızı halıya bir başına çıktı. Bu aşk uğruna Grande de kocasından boşanmıştı.





Stacy Martin'in elbisesinin etek kısmını bir gören bakışlarını uzun süre başka yere çeviremedi.





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Lee Broda beyazlar içinde.





Görünüşe göre bu yıl Oscar kırmızı halısında sadece kadın yıldızlar değil erkek oyuncular da şıklık yarışı sergiliyor.

Gazeteci Elisabeth Wagmeister, gecenin erkenci konuklarından biri. O da en az Hollywood yıldızları kadar şık olmayı tercih etti.

Monica Schipper pastel tonlarda pırıltılı kıyafetiyle geceye katıldı.





Katie Feeney iki renkli elbisesiyle törene katıldı.

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Terri Seymour, Oscar gecesine uçuk pembe kıyafetiyle hazırlandı.

Nischelle Turner, gecenin konuklarının çoğu gibi pastel tonlarda bir kıyafet giydi.

Bresha Webb, kırmızı halının ilk konukları arasında en dikkat çekici rengi tercih etti.





Jerry O'Connell, pırıltılı ceketiyle kırmızı halıya çıktı.





Bill Morrison ve Laurie Olander, kırmızı halıya erken çıkan konuklar arasında.





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Joan Chen; fıstık yeşili bir kıyafet tercih etti.

Edvin Ryding bu görünümüyle büyük olasılıkla Oscar'ın kırmızı halı tarihine geçecek.