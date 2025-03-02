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Erkenciler kırmızı halıda... 97'nci Oscar Ödülleri bu gece dağıtılıyor

Güncelleme Tarihi:

#97'Nci Oscar Ödülleri#Hollywood#Akademi Ödülleri
Erkenciler kırmızı halıda... 97nci Oscar Ödülleri bu gece dağıtılıyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2025 23:47

Bir Oscar gecesi daha geldi... Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) tarafından verilen Oscar ödülleri bu yıl 97'nci kez sahiplerini buluyor.

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Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda yapılacak olan törenin en renkli anları da kırmızı halıda yaşanıyor. Ödül heyecanı bir yana törenin bu kısmı renkli bir karnaval gibi geçiyor.

Gecenin konukları da usul usul kırmızı halıya adım atmaya başladı. İşte 97'nci Oscar Ödülleri gecesinin kırmızı halısından objektiflere yansıyanlar.

Erkenciler kırmızı halıda... 97nci Oscar Ödülleri bu gece dağıtılıyor

Oyuncu Julianne Hough, gecenin erkenci konuklarından biri olarak kırmızı halıya çıktı.

Erkenciler kırmızı halıda... 97nci Oscar Ödülleri bu gece dağıtılıyor

Ünlü oyuncu ve sunucu Mario Lopez yine her zamanki gibi şık ve espriliydi.

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Erkenciler kırmızı halıda... 97nci Oscar Ödülleri bu gece dağıtılıyor


Danya Devorah ve D.J. Gugenheim kırmızı halıda. 

Erkenciler kırmızı halıda... 97nci Oscar Ödülleri bu gece dağıtılıyor

Children of a Lesser God (Başka Tanrının Çocukları) adlı filmdeki rolüyle 1987 yılında en iyi kadın oyuncu Oscar'ını kazanan işitme engelli oyuncu Marlee Matlin kırmızı halıya siyahlar içinde çıktı. İşaret diliyle "Sizi seviyorum" dedi.

Erkenciler kırmızı halıda... 97nci Oscar Ödülleri bu gece dağıtılıyor

The Witched filminde birlikte oynadığı rol arkadaşı Ariana Grande ile yaşadığı aşkla konuşulan Ethan Slater kırmızı halıya bir başına çıktı. Bu aşk uğruna Grande de kocasından boşanmıştı.

Erkenciler kırmızı halıda... 97nci Oscar Ödülleri bu gece dağıtılıyor

Stacy Martin'in elbisesinin etek kısmını bir gören bakışlarını uzun süre başka yere çeviremedi.

Erkenciler kırmızı halıda... 97nci Oscar Ödülleri bu gece dağıtılıyor

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Lee Broda beyazlar içinde.

Erkenciler kırmızı halıda... 97nci Oscar Ödülleri bu gece dağıtılıyor

Görünüşe göre bu yıl Oscar kırmızı halısında sadece kadın yıldızlar değil erkek oyuncular da şıklık yarışı sergiliyor.

Erkenciler kırmızı halıda... 97nci Oscar Ödülleri bu gece dağıtılıyor

Gazeteci Elisabeth Wagmeister, gecenin erkenci konuklarından biri. O da en az Hollywood yıldızları kadar şık olmayı tercih etti.

Erkenciler kırmızı halıda... 97nci Oscar Ödülleri bu gece dağıtılıyor

Monica Schipper pastel tonlarda pırıltılı kıyafetiyle geceye katıldı.

Erkenciler kırmızı halıda... 97nci Oscar Ödülleri bu gece dağıtılıyor

Katie Feeney iki renkli elbisesiyle törene katıldı.

Erkenciler kırmızı halıda... 97nci Oscar Ödülleri bu gece dağıtılıyor

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Terri Seymour, Oscar gecesine uçuk pembe kıyafetiyle hazırlandı.

Erkenciler kırmızı halıda... 97nci Oscar Ödülleri bu gece dağıtılıyor

Nischelle Turner, gecenin konuklarının çoğu gibi pastel tonlarda bir kıyafet giydi.

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Erkenciler kırmızı halıda... 97nci Oscar Ödülleri bu gece dağıtılıyor

Bresha Webb, kırmızı halının ilk konukları arasında en dikkat çekici rengi tercih etti. 

Erkenciler kırmızı halıda... 97nci Oscar Ödülleri bu gece dağıtılıyor

Jerry O'Connell, pırıltılı ceketiyle kırmızı halıya çıktı.

Erkenciler kırmızı halıda... 97nci Oscar Ödülleri bu gece dağıtılıyor

Bill Morrison ve Laurie Olander, kırmızı halıya erken çıkan konuklar arasında.

Erkenciler kırmızı halıda... 97nci Oscar Ödülleri bu gece dağıtılıyor

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Joan Chen; fıstık yeşili bir kıyafet tercih etti.

Erkenciler kırmızı halıda... 97nci Oscar Ödülleri bu gece dağıtılıyor


Edvin Ryding bu görünümüyle büyük olasılıkla Oscar'ın kırmızı halı tarihine geçecek. 

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#97'Nci Oscar Ödülleri#Hollywood#Akademi Ödülleri

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