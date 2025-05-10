Erken gelen şöhret omuzlarında yük oldu... Artık gözyaşlarını bile saklamıyor: Tanrı bana yardım etsin!

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Çocuk yaşında hem servete hem şöhrete kavuşan Bieber, artık 31 yaşına gelmesine hatta Hailey Baldwin Bieber ile evlenip yuva kurmasına bir de üstüne baba olmasına rağmen hala hayatını tam olarak oturtabilmiş değil.

Son dönemde sokaklarda sergilediği tuhaf görüntüyle konuşulan, karısıyla arasının da iyi olmadığı ileri sürülen Bieber, bu kez sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

Justin Bieber, Instagram sayfasından kelimenin tam anlamıyla içini döktü. Ama diğer yandan da hayranlarını bir kez daha endişelendirdi.

İTİRAFLAR ARDI ARDINA GELDİ

Kendisini 'kusurları olan sıradan bir adam' olarak tanımlayan Justin Bieber, istemeden de olsa bencilce davranıp insanları kıracak davranışlar sergilediği itirafında bulundu.

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"Bu sabah uyandığımda daha az bencil olmam için bir fırsat vardı" dedi genç şarkıcı.

Sonra da sevgi ile ilgili düşüncelerini açıkladı.

Gerçek sevginin, geçmişin hesabını tutmayacağını hatta insanın düşmanlarını affetmesini bile sağladığını ifade etti.

Bu sözlerin ardından kafasını kurcalayan asıl sorunu itiraf etti: "Bazı zamanlarda eğer bencil olduğumu itiraf edersem insanlar beni sevmeyecekmiş gibi geliyor. Eğer dürüst olursam hayal ettiğim hedeflere ulaşma şansımın elimden gideceğini sanıyorum."

TANRI'DAN YARDIM İSTİYOR

Duygularını kontrol edemediğini de söyledi Justin Bieber. Bazı sabahlar iyimser bazı sabahlar daha karamsar şekilde uyandığını söyledi.

Bieber, kendisini kullansalar bile insanların iyi yanlarını görebilmek için Tanrı'nın yardımını istediğini itiraf etti.

İnsanoğlunun kalbindeki açgözlük ve bencillik gibi duyguları yalnızca Tanrı'nın temizleyebileceğine inandığını saklamadı.

Bu konularda çok çaba harcadığını ama hepsinin boşa çıktığını saklamadı şarkıcı.

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TUHAF GÖRÜNTÜSÜ VE DAVRANIŞLARI ENDİŞE YARATTI

Genç çiftin evliliğinde sorun olduğuna dair söylentiler yayıldı bu süreçte. Bu arada Bieber'ın adı da seks ticareti yaptığı iddialarıyla gündeme gelen Sean Diddy Combs skandalında da geçti.

İleri sürülenlere göre bütün bunlar da Bieber'ın ruhsal dünyasında bir çöküşe neden oldu. Hatta karısı Hailey ile ilişkilerini bile olumsuz etkiledi.

Bir kaynak "Justin mental olarak çok zor bir durumda. Onun Diddy ile çok sıkı fıkı bir geçmişi var. Hakkındaki olumsuz iddialar da hazmedilmesi zor türden" diye anlattı.