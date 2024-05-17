'Erkeklerle işim bitti' diye düşünüyordu... Onunla göz göze geldiği an dünyası tamamen değişti

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Bu sözler, sinema ve televizyon dünyasının ünlü bir yıldızına ait. Oynadığı yapımlarla seyircinin hafızasında silinmez izler bırakan bu ünlü, bu sözleri sarf ettikten kısa bir süre sonra yeni bir aşka yelken açtı.

Tam da "erkeklerle işim bitti" diye düşündüğü anda kalbine saplanan Eros'un okları sayesinde de şu anda hayatının en mutlu dönemlerinden birini yaşıyor.

Şimdi bir bakalım, kim bu 70 yaşından sonra, artık "ununu eleyip, eleğini duvara astığını" düşünürken yeni aşkı bulan yıldız...

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Bu ünlü, geçip giden yıllara gayet güzel direnmesiyle de tanınan "yaşının en güzellerinden biri" olarak nitelendirilen Jane Seymour.

Bugün 73 yaşında olan ünlü oyuncu, John Zambetti ile mutlu, mesut bir ilişki yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir sohbet programında bu yeni aşka nasıl düştüğünü ve sevgilisiyle nasıl tanıştığını anlattı.

Bu hikayenin başına dönersek...

Jane Seymour'ın anlattığına göre bir arkadaşı ona, kendisine artık yalnızlığına son verip biriyle romantik ilişkiye girmesi gerektiğini önerdi.

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'73 YAŞINDAYIM... ERKEKLERLE İŞİM BİTTİ BENİM'

Fakat Seymour, bambaşka bir bakış açısına sahipti o sırada. Bu yüzden de arkadaşına "Bak... Ben 73 yaşındayım. Bir erkekle çıkabileceğimi sanmıyorum. Erkeklerle işim bitti, bu olmuyor' diye yanıt verdi.

Ama sonra rapçi arkadaşı Shwayze onu Malibu'da bulunan bir kulüpte bir akşam yemeğine davet etti.

O sırada takvimler 2023 yılının ekim ayını gösteriyordu.

İşte orada şu anda birlikte olduğu John Zambetti ile tanıştırıldı. Daha göz göze geldikleri ilk anda olan olmuştu.

Arkadaşı Shwayze, Seymour'a söz konusu kulüpte sahneye çıkacağını ve gelip kendisini izlemesini söylemişti.

Seymour da bu teklifi kabul etti. Bu sayede de "olağanüstü" diye tanımladığı John Zambetti ile tanıştı.

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HER ŞEY GÖZLERİNE BAKTIĞI AN BAŞLADI

İşin o kısmı da epey ilginç. Gelin onu da Jane Seymour'dan dinleyelim: " Shwayze sahnedeyken ben de onun büyükannesiyle birlikte oturuyordum. Sonra John geldi ve 'Sanırım tanışmalıyız' dedi. Onun gözlerine baktım ve 'Evet, sanırım öyle. Biriyle tanışmam gerektiği söylendi bana' diye yanıt verdim."

Seymour; 'Uzun sözün kısası' diye tamamladığı öyküsünde o gece John Zambetti ile çok çok uzun bir sohbete daldıklarını anlattı.

Hemen ertesi gün de bir fincan çay içtiler. Bunu hemen sonra bir akşam yemeği izledi.

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MEĞER OĞULLARI ÇOCUKLUK ARKADAŞIYMIŞ

Jane Seymour ile John Zambetti'nin sohbetleri sırasında ilginç bir durum da ortaya çıktı: Her ikisinin oğulları da birbirlerini çocukluklarından bu yana tanıyordu.

Hatta Zambetti'nin oğlu, Seymour'un oğlu Sean ile birlikte eve gidip geliyordu.

Fakat o dönemde John Zambetti ile Jane Seymour birbirleriyle hiç tanışmadı. Çünkü o yıllarda Zambetti'nin 43 yıllık evliliğin sonunda hayata veda eden eşiyle mutlu bir evliliği vardı.

Sonuç olarak hayatlarının ikinci baharında Jane Seymour ve John Zambetti yeni bir aşka yelken açtılar. Seymour da anlattığına göre bu ilişkisinden son derece mutlu.

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'OLAĞANÜSTÜ BİR ADAM'

Bir acil servis doktoru olan sevgilisi John Zambetti'yi "O harika, sevgi dolu, olağanüstü bir adam" sözleriyle tanımladı.

Bu aşkın başına gelen en güzel şey olduğunu belirten Seymour "Benimle öyle ilgileniyor ki böyle bir şeyin mümkün olduğunu hayal bile edemezdim" dedi.

Jane Seymour, bugüne kadar dört kez evlendi. Michael Attenborough ile yaptığı ilk evliliği 1971 ile 1973 arasında sürdü.

Ardından 1977 ile 78 arasında Geoffrey Planer, 1981 ile 1992 arasında da David Flynn ile evlendi. Seymour son evliliğini 1993 ile 2015 arasında James Keach ile yaptı.

Ünlü yıldızın bu evliliklerden toplamda dört tane çocuğu bulunuyor.

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Jane Seymour'un sevgilisi John Zambetti aynı zamanda bir müzik grubunda gitar çalıyor.

Seymour ile Zambetti'nin tanışmasına Shwayze adlı rap'çi arkadaşı aracı oldu.