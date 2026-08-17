Erkeklerin hamile kalmadığını öğrenince beni doğuran kadını merak ettim... Annemi ilk kez 15 yaşımda gördüm... Oturma odasında beni bekliyordu

Güncelleme Tarihi:
Sahnede nasıl pırıl pırıl parladığını herkes biliyor... Öyle ki ışığı hala sönmüş değil. Ama diğer yandan hayatının karanlık yönleri üzerindeki gizem perdesi de kalkmış değil.
Kısacası "pop müziğin kralı" Michael Jackson, henüz 50 yaşında ölümünden 17 yıl sonra bile hala gündemin ilk sıralarında.
Michael Jackson'ın, 1996 ile 2000 arasında süren evliliğinden dünyaya gelen kızı Paris de bu konudaki "baş mimarlardan" biri.
Paris Jackson, Call Her Daddy adlı podcast yayınına konuk oldu ve orada annesi Debbie Rowe ile nasıl tanıştığını anlattı.
Aslına bakılırsa bir çocuğun annesiyle nasıl tanıştığını anlatması kulağa tuhaf gelse de söz konusu kişi Michael Jackson olunca kimse yadırgamıyor.
"Annemle ben 15 yaşındayken bağlantı kurduk. Sonra benim ilk gençlik yıllarımın sonuna doğru giderek birbirimizle yakınlaşmaya başladık" diye konuştu.
Bu ilk karşılaşmanın ardından Paris ile annesi Debbie oturup sohbet ettiler ve gün boyu birlikte vakit geçirdiler.
Onun inancına göre eğer bir ilişkiye beklentiyle girilirse bunun sonucu, büyük olasılıkla hayal kırıklığı ya da öfke olur. Ama beklenti olmadan bir ilişkiye başladığında ise her şeyin kendiliğinden gelişmesi için harika bir alan oluşuyor.
Genç kız, küçüklüğünde bir çocuğun nasıl dünyaya geldiğini bilmediği dönemlerde annesini hiç merak etmedi söylediğine göre. Ama sonra işler değişti.
Paris o dönemde ""Çok çok küçükken annem hayatımda yoktu. Sonra bir erkeğin çocuk doğuramayacağını fark ettiğim zaman da bu konuda sorular sormaya başladım" dedi.
Sonradan Paris ile annesi Debbie 'arkadaş' oldular. 2016'da Debbie'nin kansere yakalanması ise anne ile kızın arasında sıcak bir ilişki doğmasına neden oldu.
Debbie, tedavi sırasında kızından büyük destek gördü. Ama aynı yakınlığı 29 yaşındaki oğlu Prince ile kuramadı.
Michael Jackson ile Debbie Rowe 1999 yılında evlendi. Debbie aslında Michael'ın gittiği dermotoloji doktorunun asistanıydı.
O sırada Jackson, Lisa Marie Presley ile boşanmıştı. Debbie çılgın bir Jackson hayranıydı ve ondan çocuk doğurma arzusu vardı.
Sonunda ikisi de bu konuda anlaştı ve 1996 yılında Avustralya'da evlendiler. Bu süreçte iki çocukları oldu: Prince ve Paris.