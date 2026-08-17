Erkeklerin hamile kalmadığını öğrenince beni doğuran kadını merak ettim... Annemi ilk kez 15 yaşımda gördüm... Oturma odasında beni bekliyordu

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Sahnede nasıl pırıl pırıl parladığını herkes biliyor... Öyle ki ışığı hala sönmüş değil. Ama diğer yandan hayatının karanlık yönleri üzerindeki gizem perdesi de kalkmış değil.

Kısacası "pop müziğin kralı" Michael Jackson, henüz 50 yaşında ölümünden 17 yıl sonra bile hala gündemin ilk sıralarında.

Yakın geçmişte hakkında yapılan bir belgeselin dışında ondan geriye kalan üç çocuğu da bu ilginin sürmesine katkıda bulunuyor.

Michael Jackson'ın, 1996 ile 2000 arasında süren evliliğinden dünyaya gelen kızı Paris de bu konudaki "baş mimarlardan" biri.

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Daha önce "Babamdan kalan miras bana yeter. Zevk için çalışıyorum" sözleriyle gündem yaratan 28 yaşındaki Paris bir kez daha samimi açıklamalarıyla konuşuluyor.

Paris Jackson, Call Her Daddy adlı podcast yayınına konuk oldu ve orada annesi Debbie Rowe ile nasıl tanıştığını anlattı.

Aslına bakılırsa bir çocuğun annesiyle nasıl tanıştığını anlatması kulağa tuhaf gelse de söz konusu kişi Michael Jackson olunca kimse yadırgamıyor.

Paris, annesi Debbie'yle ilk kez 15 yaşına geldiğinde tanıştığını anlattı yayında.

"Annemle ben 15 yaşındayken bağlantı kurduk. Sonra benim ilk gençlik yıllarımın sonuna doğru giderek birbirimizle yakınlaşmaya başladık" diye konuştu.

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Paris Jackson, annesini ilk kez, evlerinin oturma odasında gördüğü anları da şöyle anlattı: "Hatırlıyorum da... Alt kata indiğimde onlar büyükannemle birlikte oturma odasındaydı. İçeri girdim ve 'Merhaba anne' dedim. O da bana 'Merhaba' dedi."

Bu ilk karşılaşmanın ardından Paris ile annesi Debbie oturup sohbet ettiler ve gün boyu birlikte vakit geçirdiler.

Genç kız aslında annesiyle tanışırken hiçbir beklentisi olmadığını söyledi. Sonra da "Bu da aramızda yakın bir bağ kurulmasına yardımcı oldu" dedi.

Onun inancına göre eğer bir ilişkiye beklentiyle girilirse bunun sonucu, büyük olasılıkla hayal kırıklığı ya da öfke olur. Ama beklenti olmadan bir ilişkiye başladığında ise her şeyin kendiliğinden gelişmesi için harika bir alan oluşuyor.

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Paris Jackson daha önce de annesi Debbie Rowe hakkında bazı açıklamalar yapmıştı.

Genç kız, küçüklüğünde bir çocuğun nasıl dünyaya geldiğini bilmediği dönemlerde annesini hiç merak etmedi söylediğine göre. Ama sonra işler değişti.

Paris o dönemde ""Çok çok küçükken annem hayatımda yoktu. Sonra bir erkeğin çocuk doğuramayacağını fark ettiğim zaman da bu konuda sorular sormaya başladım" dedi.

Paris henüz 11 yaşındayken babası Michael Jackson hayata veda etti. Sonrasında ise o ve erkek kardeşleri büyükanneleri Katherine Jackson'ın yanına verildi.

Sonradan Paris ile annesi Debbie 'arkadaş' oldular. 2016'da Debbie'nin kansere yakalanması ise anne ile kızın arasında sıcak bir ilişki doğmasına neden oldu.

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Debbie, tedavi sırasında kızından büyük destek gördü. Ama aynı yakınlığı 29 yaşındaki oğlu Prince ile kuramadı.

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Michael Jackson ile Debbie Rowe 1999 yılında evlendi. Debbie aslında Michael'ın gittiği dermotoloji doktorunun asistanıydı.

O sırada Jackson, Lisa Marie Presley ile boşanmıştı. Debbie çılgın bir Jackson hayranıydı ve ondan çocuk doğurma arzusu vardı.

Sonunda ikisi de bu konuda anlaştı ve 1996 yılında Avustralya'da evlendiler. Bu süreçte iki çocukları oldu: Prince ve Paris.

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Üç yıl sonra boşandılar. Debbie Rowe, boşanma sırasında "Bunlar benim değil, Michael'ın çocukları" diyerek annelik hakkından vazgeçti.Boşanma anlaşmasına bağlı olarak Jackson; Rowe'a 8 milyon dolar ve Beverly Hills'te bir ev verdi.

Bugün 67 yaşında olan Debbie Rowe emekli bir hemşire.



