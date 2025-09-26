Erkek seçmekten pek de anlamıyormuş… Eski kocasına demediği kalmadı: Boşanınca çiçek gibi açtım!

Haberin Devamı

Bununla da kalmadı, bir yandan hukuk okuyup avukat olmaya karar verdi, ünlü dostları, kendisi gibi ekran önünde büyüyen kız kardeşleri ve hepsi kendisi gibi bir bir ünlenen 4 çocuğuyla adı manşetlerden hiç inmedi…

MODERN ÇAĞIN EN BÜYÜK MAGAZİN YILDIZI

2000’li yılların başından beri hayatlarımızda olan televizyon yıldızı ve girişimci Kim Kardashian tartışmasız şekilde modern çağların en gözde magazin yüzlerinden biri.

Hal böyle olunca özel hayatı ve aşk maceraları da çok merak ediliyor… Kim Kardashian aslında özel hayatını, aile yaşantısını, evini, her şeyini sosyal medyadan paylaşan bir ünlü.

Yine de evlilikleri, sonrasında yaşadığı gönül maceraları ilgi çekiyor, bu konularda genelde daha az konuşuyor ve hislerini paylaşıyor. Geçtiğimiz akşam ünlü talk şovcu Jimmy Fallon’ın programına katılan Kim Kardashian aşk hayatı ve eski eşi konusunda ilginç açıklamalar yaptı.

ONA “KALPSİZ” DEDİLER AMA AĞZINA GELENİ SÖYLEDİ

Kimileri bu yorumlara “kalpsizlik” yakıştırması yapsa da Kim Kardashian "Tonight Show Starring Jimmy Fallon" programında Kanye West ve diğer eski sevgilileri hakkında epey sert ve samimi açıklamalar yaptı.

Flört hayatını anlatırken Jimmy Fallon programa onunla birlikte gelen annesi Kris Jenner ve kız kardeşi Khloe Kardashian'a Kim'e bir sevgili ayarlama konusunda sorular sordu.

Kim Kardahian bu konuda annesinin tavsiyelerine güveneceğini ancak kardeşi Khloe’ye güvenmeyeceğini söyledi.





“BEN BU İŞTEN ANLAMIYORUM, HEP YANLIŞ ERKEKLERİ SEÇTİM”

Khloe Kardashian iki çocuğunun babası tarafından defalarca aldatılmıştı… Kim Kardashian kendisinin de tıpkı kardeşi gibi “erkek seçmek” konusunda başarılı olmadığını söyleyerek eski aşklarına gizlice kulpu takıvermiş oldu.

Kim Kardashian Damon Thomas, Kris Humphries ve Kanye West ile olmak üzere üç kez evlenmişti.





72 SAAT SÜREN O MEŞHUR EVLİLİK…

Kim Kardashian’ın 30 milyon dolar masraf yaptığı, sonra düğün görüntülerini 18 milyon dolara sattığı Kris Humphries’le evliliği sadece 72 gün sürdü. Çekişmeli boşanma davası ise yıllarca konuşuldu.

Dört çocuğunun babası Kanye West’ten üç yıl önce ayrılan Kim Kardashian bu ayrılığın hemen ardından ünlü komedyen Pete Davidson’la tutkulu bir aşk yaşayıp kısa süre sonra onu da terk etmişti.





KOCASINDAN AYRILDI, YİNE DENEDİ, YİNE YANILDI

Yıldız isim daha sonra kısa bir süre yıldız sporcu Odell Beckham Jr. ile görüştü ancak kendi dediğine göre hep yanlış erkekler seçen Kim Kardashian yine yanılmıştı…

Kim, dört çocuğunun (12 yaşındaki North, 9 yaşındaki Saint, 7 yaşındaki Chicago ve 6 yaşındaki Psalm) ona potansiyel sevgililer bulup liste yaptıklarını söylese de kalbini boş tuttuğunu iddia etti.





BOŞANINCA ÖZGÜVENİ ARTTI, ÇİÇEK GİBİ AÇTI: ESKİDEN KENDİM TEK BAŞIMA KARAR ALAMAZDIM

Kim Kardashian eski aşklarına eleştirel göndermeler yaparken bundan en büyük payı da haliyle eski kocası Kanye West aldı… Yıldız isim 40 yaşında Kanye West’ten boşanmasıyla “coşku verici" bir özgüven kazandığını söyledi.

"Daha önce karar vermeden önce sürekli olarak birine danışmam gerekiyordu. Hayal edebiliyor musunuz? Başkalarının fikirlerine bu kadar güvenmek çılgınlık” diyen Kim Kardashian artık Kanye West’ten kurtulmuş özgür bir kadın olarak şahane hissettiğini, adeta bir çiçek gibi açtığını anlattı.





ÇOK BASKI GÖRDÜ, GİYİM KUŞAMINA BİLE KARIŞILDI

Artık ne istediğini bildiğini ve insanların ne düşündüğünü önemsemekten vazgeçtiğini söyleyen Kim Kardashian boşandığı için epey mutlu…

Kanye West ayrılık süreçleri ve sonrasında Kim Kardashian’ın giyim kuşamı ve tarzı üzerine açıklamalar yapmış ve neredeyse onu “iğrenç” bulduğunu bile ima etmişti. Kim Kardashian da evliliğinde hep baskı gördüğünü itiraf etmişti.

