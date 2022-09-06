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'Erkek gibi erkek kocam'

Güncelleme Tarihi:

#Merve Boluğur#Mert Aydın#Dilan Çiçek Deniz
Erkek gibi erkek kocam
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2022 07:41

Merve Boluğur'un mesajları gündem oldu!

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Erkek gibi erkek kocam

Merve Boluğur ve geçtiğimiz günlerde evlenme teklifi aldığı sevgilisi DJ Mert Aydın’ın sosyal medyadaki mesajları gündem oldu.

Aydın, paylaşımının altına Kenan Doğulu’nun “Gelinim” şarkısının şu sözlerini yazdı: “Gel gelinim gönlüme gel senden başka yar sevemem.” Boluğur şöyle yanıt verdi: “Erkek gibi erkek kocam.”

Erkek gibi erkek kocam

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Kırmızılı kadın

Merve Çağıran kırmızı bikinisiyle verdiği pozları Instagram sayfasına ekledi. Ünlü oyuncunun paylaşımına 40 bini aşkın beğeni geldi.

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Erkek gibi erkek kocam

100 kilo verdi

Geçirdiği zayıflama ameliyatının ardından 100 kilo veren oyuncu Aslı Samat, Kaz Dağları’nda tatil sezonunu açtı. Ameliyatlar sebebiyle ancak eylül ayında denize girebildiğini söyleyen oyuncu, “Bu yaz geçirdiğim ameliyatlardan sonra ilk kez tatile gelebildim. Artık kendimi çok daha özgüvenli hissediyorum” dedi.

Erkek gibi erkek kocam

Kürek sörfüne merak sardı

Son dönemde popülaritesi artan kürek sörfüne Sıla Korkmaz da merak sardı. Yazın son günlerini Antalya’da geçiren oyuncu, kürek sörfü yaptığı anların fotoğraflarını Instagram’da paylaştı.

Erkek gibi erkek kocam

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Asuman Dabak, oynadığı diziye verilen arada soluğu Çeşme’de aldı. Ünlü oyuncu önceki gün bir arkadaşıyla plajda görüntülendi. Arkadaşıyla üzerine su atarak şakalaşan Dabak, daha sonra locasına geçti. (Deniz BOY)

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Erkek gibi erkek kocam

Dilan Venedik’te

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Erkek gibi erkek kocam

 

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#Merve Boluğur#Mert Aydın#Dilan Çiçek Deniz

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