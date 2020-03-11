Erkan Yolaç'tan 85. yaşa özel kutlama

EVDE PARTİ

Türk televizyonlarının fenomen yarışma programı “Evet-Hayır” ile hafızalara kazınan tecrübeli sunucu Erkan Yolaç, geçtiğimiz günlerde 85’inci yaşını kutladı. Parti, Asuman-Erkan Yolaç çiftinin evinde gerçekleşti.

TORUNLARI YANINDA

Bu mutlu gününde yurtdışında yaşayan çocukları ve torunları da Erkan Yolaç’ın yanındaydı. Kutlamaya ayrıca çiftin dünürleri Sandy Sweikar da katıldı. Aile, hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek mutluluklarını ölümsüzleştirdi.