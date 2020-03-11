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Haber Giriş: 11.03.2020 - 07:28,Son Güncelleme:/

Erkan Yolaç'tan 85. yaşa özel kutlama

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Erkan Yolaç'tan 85. yaşa özel kutlama
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Unutulmaz yarışma programı “Evet-Hayır”ın sunucusu Erkan Yolaç, 85’inci yaşını çocukları ve torunlarıyla kutladı.

EVDE PARTİ

Türk televizyonlarının fenomen yarışma programı “Evet-Hayır” ile hafızalara kazınan tecrübeli sunucu Erkan Yolaç, geçtiğimiz günlerde 85’inci yaşını kutladı. Parti, Asuman-Erkan Yolaç çiftinin evinde gerçekleşti.

Erkan Yolaçtan 85. yaşa özel kutlama

TORUNLARI YANINDA

Bu mutlu gününde yurtdışında yaşayan çocukları ve torunları da Erkan Yolaç’ın yanındaydı. Kutlamaya ayrıca çiftin dünürleri Sandy Sweikar da katıldı. Aile, hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek mutluluklarını ölümsüzleştirdi.

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