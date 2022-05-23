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Erkan Petekkaya'ya Fransa'da kapkaççı şoku: Telefonumu kaptırmadım

#Erkan Petekkaya#Cannes Film Festivali#Fransa

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, Cannes Film Festivali için gittiği Fransa'da kapkaça uğradı. Petekkaya, hırsızın peşinden koşup yakaladı. O anları anlatan Petekkaya, "Bu kadar hızlı olduğumu ben bile bilmiyordum" dedi.

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Cannes Film Festivali için Fransa'ya giden Erkan Petekkaya, hırsızın hedefi oldu. Akşam vakti festival alanından ayrılan Petekkaya, otele dönüş yolunda hayatının şokunu yaşadı. Telefonda konuşurken bir hırsız yaklaşıp cep telefonunu kapıp kaçtı. Aksiyon filmlerini aratmayacak şekilde hırsızın peşinden koşup yakalayan Petekkaya, "100 metrede dünya rekoru kırdım galiba, yakaladım. Önce uğraşmak istemedim karakol falan, 50 Euro verdim. "Ver telefonumu" dedim. 100 Euro istedi, 100 Euro verdim. yine kaçmaya kalktı." dedi.

Petekkaya tekrar kaçmaya çalışan hırsızı yine yakaladı ve bu sefer ilk kadar iyimser davranmadı. Hırsızı etkisiz hale getiren Petekkaya, Fransız polisine teslim etti. Telefon ve parasını da geri aldı.

Erkan Petekkayaya Fransada kapkaççı şoku: Telefonumu kaptırmadım

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#Erkan Petekkaya#Cannes Film Festivali#Fransa

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