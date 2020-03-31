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Haber Giriş: 31.03.2020 - 09:18,Son Güncelleme:/

Erkan Petekkaya: İşim insanları eğlendirmek

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
Erkan Petekkaya: İşim insanları eğlendirmek
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ERKAN Petekkaya çekimleri devam eden ‘Gel Dese Aşk’ dizisinin setinde ‘Oy Korona’ adlı şarkısını seslendirdiği videosunu Instagram hesabından paylaşmıştı.

 Ardından çok sayıda olumsuz tepki alan Petekkaya, bazı oyuncuların başlattığı linç kampanyasına anlam veremediğini belirtti: “Biz sette her türlü önlemimizi aldık. Steril bir ortamda çalışıyoruz. Senaryo sayfa sayımız yarıya indi. Set çalışanlarının aileleri korkmasın. Hakaret etme zamanı değil. Birbirimizi sevmeye başlamalıyız. Herkes kendi kapısının önünü süpürecek. İşimi gücümü yapıyorum ve işim insanları eğlendirmek. Yapabildiğim yere kadar da yapacağım.” 

'Nurgül bana söylememiştir'

Eski rol arkadaşı Nurgül Yeşilçay’ın Twitter hesabından “Uyuşturucu zararlı. Alkol zararlı. Salaklık zararlı. Adam sanmak daha zararlı. E ben anlattım bunları” paylaşımı hakkında Erkan Petekkaya, “Hiçbir şeyi takip etmiyorum. Nurgül’le tartışmam seneler öncesinde kaldı. Unutttuk, gitti, bitti. Bu açıklamasının benimle ne alakası var? Bana söylediğini düşünmüyorum” dedi.

 

 

 

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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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