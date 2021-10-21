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Erkan Özerman kimdir, nereli, kaç yaşında? Erkan Özerman iddialara canlı yayında yanıt verdi!

#Erkan Özerman#Erkan Özerman İddiaları#Erken Özerman Kimdir
Erkan Özerman kimdir, nereli, kaç yaşında Erkan Özerman iddialara canlı yayında yanıt verdi

Son dönemlerde Best Model yarışmasıyla adı skandala karışan Erkan Özerman iddialara canlı yayında cevap verdi. Agresif çıkışlarıyla sabah programı sunucularıyla da gergin anlar yaşayan Erkan Özerman iddialarıyla yeni bir gündem yarattı. Peki Erkan Özerman kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Erkan Özerman ve iddiaları...

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Erkan Özerman'ın düzenlediği Best Model yarışmasından çok, yarışma sonrası iddiaları ses getirdi. Yarışmacılardan Elmas Yılmaz'ın Best Model finalistlerinin zaten belli olduğunu açıklamasıyla başlayan tartışmaların ardı arkası kesilmedi. Diğer bir yarışmacı Barış Arslan'ın Erkan Özerman' a masaj yapanların derece aldığını belirtmesi ise tartışmaları ayyuka çıkardı. Hakkındaki iddialara canlı yayında cevap veren Erken Özerman, tüm söylenenlerin gerçek dışı olduğunu, kaybettikleri için meşhur olmaya çalıştıklarını söyledi. Bu sırada canlı yayında gerilim Erkan Özerman'ın, 2. Sayfa program sunucuları Müge ve Gülşen'le ilgili eskiye dair bazı çirkin iddiaları ortaya çıkarması yeni bir tartışma başlattı. Peki Erkan Özerman kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Erkan Özerman hakkında merak edilenler...

ERKAN ÖZERMAN KİMDİR?

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Erkan Özerman, 4 Kasım 1938 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi ve Université Paris VIII Sosyoloji Fakültesi, Paris Siyasal Okulu'ndan mezun oldu.

Çeşitli gazetelerde Sinema ve tiyatro eleştirmenliği, Magazin yazarlığı yaptı. Ayrıca Ankara Radyosu'nda eğlence programları direktörlüğü görevlerinde de bulundu.

Türkiye'de eğlence sektöründe önemli gece kulübü ve diskoteklerin kurucusu olarak önem teşkil eder. 1976 1. Uluslararası İstanbul Pop Müzik Festivali Başkanı, 1979 Fransız - Türk Dostluk Derneği Başkanı, 1989 Best Model of Turkey ile Best Model of the World Kurucu Başkanı ve 2001 Sportif Salon Dansları Derneği Kurucu Başkanı'dır.

ALDIĞI ÖDÜLLER

1977 Midem Cannes FIDOF Özel Ödülü

1980 Paris Altın Eyfel Ödülü

1986 Oscar de France Ödülü

1997 Best Model of The World 10. Yıl Uluslararası Başarı Ödülü

1998 Aşkım Türkiye – Türk Besteleriyle (Richard Clayderman)

2008 35. Altın Kelebek Ödül Töreni - Onur Ödülü

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