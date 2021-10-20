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Erkan Özerman 'Best Model Of Turkey' finalistlerinin iddialarına yanıt verdi: Hepsi iftira ve yalan!

#Erkan Özerman#Barış Arslan#Elmas Yılmaz
Erkan Özerman Best Model Of Turkey finalistlerinin iddialarına yanıt verdi: Hepsi iftira ve yalan

BEST Model Of Turkey 2021 yarışması hakkındaki tartışmalar devam ediyor.

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Önceki gün, yarışmada ‘Best Smile’ güzeli seçilen Elmas Yılmaz’ın birincinin önceden belli olduğu ve yarışmacılara ahlaksız tekliflerde bulunulduğu yönündeki açıklamaları gündeme oturdu.

Yarışmacılardan Barış Arslan’ın da Yılmaz’a destek çıkmasıyla gözler, organizatör Erkan Özerman’a çevrildi. Dün ‘Söylemezsem Olmaz’ programına katılan Özerman, iddiaları yalanladı:

“İftira atarak, yalan söyleyerek, ‘yarışmada hakkı yenen bir insan’ diye çıkıyor ortaya. Masaja çağırdı deniyor. Alay konusu! ‘Ben jüri ile konuştum’ deniyor. 67 kişi ile nasıl konuşursun? Bu insanlar televizyonlarda gazetelerde yer buluyor. Benim esas üzüldüğüm bu. Sonra ‘Erkan Özerman çağırıyor demedim’ diyor. ‘Böyle bir konuşma aramızda geçmedi’ diyor. Ben ortada bile yokum! Kendi menajeri ile arasında geyik yapıyorlar. Bu geyikten ne haberim var, ne çocuğu tanırım!”

İŞTE BİRİNCİ SEÇİLENLER

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Yarışmada Oğulşat Gagşalova ve Bartu Dilmen birinci seçildi. Pamir Su Mutlu ve Mecit Yılmaz ikinci, Nazlıcan Erdem ile Ender Çağır da üçüncü oldu. Gece Cerem Onurluer, Suat Suna, Hande Kodamanoğlu, Gökçe Kırgız, Ece Gürsel ve İshak Akbay’ın şarkılarıyla renklendi.

Erkan Özerman Best Model Of Turkey finalistlerinin iddialarına yanıt verdi: Hepsi iftira ve yalan

BARTU DİLMENBARTU DİLMEN
Memleket: Bursa
Yaş: 24
Boy: 1.86
Kilo: 77
Eğitim: İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu
Yabancı dil: İngilizce

OĞULŞAT GAGŞALOVA
Memleket: Türkmenistan
Yaş: 22
Boy: 1.82
Kilo: 53
Eğitim: Lise mezunu
Yabancı dil: İngilizce

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