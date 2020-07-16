Erkan Kolçak Köstendil'den doğum sonrası ilk fotoğraf: Canına kurban Cansu!

Ünlü çiftten güzel haber geldi. 13 Temmuz'da doğum yapan Cansu Tosun, bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Çift, oğullarına 'Marsel' adını verdi.

Eşi ile fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşan Erkan Kolçak Köstendil altına duygusal bir not düştü:

"Duygularımı anlatabilecek kadar kalemim kuvvetli değil ama en azından teşekkür edebilirim.Başta bilgisi ve sevgisiyle herşeyi gözümüz kapalı emanet ettiğimiz doktorumuz Yusuf Olgaç'a bizi 7/24 yalnız bırakmayan ve sürece hazırlayan ebe Hayriye'ye, sporla beni bile doğurtabilecek olan Özlem İncesu Güveli'ye, bizimle yakından ilgilenen tüm hastane personeline teşekkürlerimi sunarım Allah'a şükür! Canına kurban Cansu❤️ Hoşgeldin oğlum..."

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