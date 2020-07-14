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Haber Giriş: 14.07.2020 - 09:24,Son Güncelleme:

Erkan Kolçak Köstendil baba oldu!

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Erkan Kolçak Köstendil baba oldu!
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Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, 2018 yılında meslektaşı Cansu Tosun ile nikah masasına oturmuştu.

Ünlü çiftten güzel haber geldi. Dün doğum yapan Cansu Tosun, bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Çift, oğullarına 'Marsel' adını verdi.

Erkan Kolçak Köstendil'in dayısı Bülent Şakrak, Cansu Tosun ile fotoğrafını "Ailemin güzel annesi, aslan gelinim benim! Marsel’imin anası, gözümüzün bebeği...Maaşallah sana" notu ile Instagram'da paylaştı.

Erkan Kolçak Köstendil baba oldu

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